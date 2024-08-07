Михаил Галустян вернулся в Россию к семье
Фото: Instagram/m_galustyan
44-летний российский шоумен Михаил Галустян на днях вернулся из Колумбии, где длительное время снимался в реалити-шоу. По приезде в Сочи актер поделился трогательным семейным фото, сообщает Zakon.kz.
Юморист переживал, что пропустит события в жизни двоих дочерей – Эстеллы и Элины.
"Наконец-то. Я дома. Вдали от семьи остро чувствуется потребность в общении. Кажется, что дети вырастут без тебя и ты все пропустишь. Как говорится, всех денег не заработаешь. Но если уже заработал – так потрать на семью".Михаил Галустян
Ранее 74-летний российский певец Александр Буйнов прокомментировал многочисленные слухи об эмиграции, находясь в Сочи. "Всем советую", заявил музыкант, обращаясь к общественности.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript