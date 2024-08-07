Михаил Галустян вернулся в Россию к семье

Фото: Instagram/m_galustyan

44-летний российский шоумен Михаил Галустян на днях вернулся из Колумбии, где длительное время снимался в реалити-шоу. По приезде в Сочи актер поделился трогательным семейным фото, сообщает Zakon.kz.

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