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Михаил Галустян вернулся в Россию к семье

Михаил Галустян вернулся в Россию к семье, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 13:17 Фото: Instagram/m_galustyan
44-летний российский шоумен Михаил Галустян на днях вернулся из Колумбии, где длительное время снимался в реалити-шоу. По приезде в Сочи актер поделился трогательным семейным фото, сообщает Zakon.kz.

Юморист переживал, что пропустит события в жизни двоих дочерей – Эстеллы и Элины.

"Наконец-то. Я дома. Вдали от семьи остро чувствуется потребность в общении. Кажется, что дети вырастут без тебя и ты все пропустишь. Как говорится, всех денег не заработаешь. Но если уже заработал – так потрать на семью".Михаил Галустян

Ранее 74-летний российский певец Александр Буйнов прокомментировал многочисленные слухи об эмиграции, находясь в Сочи. "Всем советую", заявил музыкант, обращаясь к общественности.

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