Фанаты Димаша устроили вечеринку в Лондоне

Масштабную pre-party провел в отеле The Royal Lancaster фан-клуб Dimash UK Dears накануне сольника Димаша Кудайбергена в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Фанаты признаются, что на таких встречах они не только общаются, но и делятся новыми знаниями, устраивая маленькие языковые мастер-классы. "Dimash UK Dears" – это сообщество, где каждая встреча напоминает семейный праздник. Семь лет назад они собрались впервые, передает "24kz".

Фото: dimashnews

В этот раз все, от декора до программы, 350 поклонников из 50 стран организовали своими силами.

"Я должна сказать, что наш клуб был первым, кто провёл такое мероприятие ещё в 2018 году в Великобритании. Мы не сравниваем себя с другими клубами. Просто хотели сделать этот вечер по-своему, чтобы он запомнился. И, думаю, у нас получилось", – рассказала основательница фан-клуба "Dimash UK Dears" Анка Тимофти.

Фото: dimashnews

Особое внимание на мероприятии уделили родителям Димаша, Канату и Светлане Айтбаевым. Отец певца поблагодарил фанатов за любовь и поддержку.

