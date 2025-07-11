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События

"Рай на земле": самый улыбчивый бизнесмен из России прогулялся босиком по Медеу

Николай Василенко в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 11:27 Фото: Instagram/nikolay_anatolievich_vasilenko
Cамый улыбчивый бизнесмен из России Николай Василенко продолжает делиться впечатлениями и кадрами с путешествия в Алматы. Предприниматель в очередной раз поднялся на Медеу и остался в восторге от чистого воздуха и красоты природы, сообщает Zakon.kz.

Новые фотографии и видео доброжелательный владелец ресторанного бизнеса опубликовал 11 июля 2025 года на странице в Instagram.

Прогуливаясь пешком по горным дорожкам, Василенко призвал всех приезжать в Алматы.


"И обязательно поднимайтесь на Медеу. Здесь великолепно. Это просто рай на земле. Иду босиком и этот воздух просто хочется съесть", – отметил вдохновленный блогер.
"Благодать! Как же могущественна и велика природа Казахстана. Алматы – Шымбулак! Я счастлив, мне хорошо: вокруг горы, солнце, лошади", – добавил он в описании к видео.
"Влюбляюсь в Алматы – город добра, под защитой гор, небес. Красивый, отзывчивый моему сердцу", – сказано в описании к следующему посту.
  • Спасибо вам за то, что показываете Алматы так, как мы, коренные алматинцы, чувствуем его в сердце: с любовью, с благодарностью, с уважением.
  • Спасибо за отзыв о нашем прекрасном городе.
  • Рада, что вы побывали в этом невероятно замечательном месте.
  • До чего живописно, душа хочет петь при таких видах.
  • Вам очень идет Алматы, в нем живут такие же красивые, добрые, искренние люди, как и вы.
  • Многие пишут, что вам идет город Алматы. Соглашусь! Вам очень идет быть здесь!
  • Все, что вы описываете, я так же испытываю в наших горах и среди наших людей.
  • Вы украсили город! Как не хватает таких позитивных, добрых, ярких мужчин! Столько тепла и спокойствия веет от вас.
  • Добро пожаловать в Казахстан.
  • Рада видеть вас на прогулке в моем родном городе, в близких сердцу местах. Радуюсь вместе с вами.
  • Это наш любимый город! Наша Алматушечка, – пишут пользователи после просмотра.

О том, что Василенко находится в Алматы, стало известно еще 5 июля 2025 года. По приезду он пообедал в одном из дорогих заведений города и опубликовал небольшое видео. Также мужчина прошелся по люксовым бутикам города. После самый улыбчивый бизнесмен разместил видеоподборку встреч с жителями города.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 11:27
Cамый улыбчивый бизнесмен из России посетил Алматы и влюбился в город

Ранее средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой не смогла справиться с наплывом критики и замечаний со стороны общественности. 16-летняя Алау обратилась к хейтерам через социальные сети.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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