"Рай на земле": самый улыбчивый бизнесмен из России прогулялся босиком по Медеу
Фото: Instagram/nikolay_anatolievich_vasilenko
Cамый улыбчивый бизнесмен из России Николай Василенко продолжает делиться впечатлениями и кадрами с путешествия в Алматы. Предприниматель в очередной раз поднялся на Медеу и остался в восторге от чистого воздуха и красоты природы, сообщает Zakon.kz.
Новые фотографии и видео доброжелательный владелец ресторанного бизнеса опубликовал 11 июля 2025 года на странице в Instagram.
Прогуливаясь пешком по горным дорожкам, Василенко призвал всех приезжать в Алматы.
"И обязательно поднимайтесь на Медеу. Здесь великолепно. Это просто рай на земле. Иду босиком и этот воздух просто хочется съесть", – отметил вдохновленный блогер.
"Благодать! Как же могущественна и велика природа Казахстана. Алматы – Шымбулак! Я счастлив, мне хорошо: вокруг горы, солнце, лошади", – добавил он в описании к видео.
"Влюбляюсь в Алматы – город добра, под защитой гор, небес. Красивый, отзывчивый моему сердцу", – сказано в описании к следующему посту.
- Спасибо вам за то, что показываете Алматы так, как мы, коренные алматинцы, чувствуем его в сердце: с любовью, с благодарностью, с уважением.
- Спасибо за отзыв о нашем прекрасном городе.
- Рада, что вы побывали в этом невероятно замечательном месте.
- До чего живописно, душа хочет петь при таких видах.
- Вам очень идет Алматы, в нем живут такие же красивые, добрые, искренние люди, как и вы.
- Многие пишут, что вам идет город Алматы. Соглашусь! Вам очень идет быть здесь!
- Все, что вы описываете, я так же испытываю в наших горах и среди наших людей.
- Вы украсили город! Как не хватает таких позитивных, добрых, ярких мужчин! Столько тепла и спокойствия веет от вас.
- Добро пожаловать в Казахстан.
- Рада видеть вас на прогулке в моем родном городе, в близких сердцу местах. Радуюсь вместе с вами.
- Это наш любимый город! Наша Алматушечка, – пишут пользователи после просмотра.
О том, что Василенко находится в Алматы, стало известно еще 5 июля 2025 года. По приезду он пообедал в одном из дорогих заведений города и опубликовал небольшое видео. Также мужчина прошелся по люксовым бутикам города. После самый улыбчивый бизнесмен разместил видеоподборку встреч с жителями города.
Ранее средняя дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой не смогла справиться с наплывом критики и замечаний со стороны общественности. 16-летняя Алау обратилась к хейтерам через социальные сети.
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