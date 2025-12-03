"Эмоции через край!": Кайрат Нуртас взбудоражил поклонников

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас выпустил с коллегой и другом Нурболатом Абдуллиным совместный трек. Эта новость вызвала бурю эмоций среди поклонников двух артистов, сообщает Zakon.kz.

О выходе песни под названием "Қалауың болсын" Нуртас и Абдуллин объявили в Instagram 2 декабря 2025 года совместной публикацией.

Фолловеры сразу же принялись оставлять восторженные комментарии. Они поздравили Кайрата и Нурболата, а также предрекли, что песня станет хитом. Не обошлось и без замечаний со стороны поклонников – одни написали, что для клипа нужно было пригласить Жулдыз Абдукаримову, а другим не совсем понравился образ Нуртаса:

"Топ трек".

"Легенды".

"Поздравляю".

"Комбо – огонь".

"Желаю, чтобы песня стала хитом".

"Есть люди, которым Кайрат не нравится?"

"Супер хит! Вы подарили такие эмоции! С премьерой!"

"Да, две легенды, один трек! Две сильные личности, тигры".

"Кайрат – один из любимых певцов, которых я слушаю. Песня – классная".

"Кайрат – кумир. Костюм неудачный: цвет и стиль. Но сам Кайрат – это бомба".

"В такие клипы прекрасно было бы пригласить Жулдыз. Она бы создала образ!"

"Чувства переполняют, эмоции через край! Песня – огонь, погасить который невозможно!"

"Уау, оказывается, когда объединяются две легендарные личности, получается что-то прекрасное. Супер. Образы – огонь".

Полная версия клипа

Ранее мы писали, что дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой своим поступком довела мать до слез. Подробнее – здесь.