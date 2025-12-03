"Эмоции через край!": Кайрат Нуртас взбудоражил поклонников
Фото: Instagram/kair_n
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас выпустил с коллегой и другом Нурболатом Абдуллиным совместный трек. Эта новость вызвала бурю эмоций среди поклонников двух артистов, сообщает Zakon.kz.
О выходе песни под названием "Қалауың болсын" Нуртас и Абдуллин объявили в Instagram 2 декабря 2025 года совместной публикацией.
Фолловеры сразу же принялись оставлять восторженные комментарии. Они поздравили Кайрата и Нурболата, а также предрекли, что песня станет хитом. Не обошлось и без замечаний со стороны поклонников – одни написали, что для клипа нужно было пригласить Жулдыз Абдукаримову, а другим не совсем понравился образ Нуртаса:
- "Топ трек".
- "Легенды".
- "Поздравляю".
- "Комбо – огонь".
- "Желаю, чтобы песня стала хитом".
- "Есть люди, которым Кайрат не нравится?"
- "Супер хит! Вы подарили такие эмоции! С премьерой!"
- "Да, две легенды, один трек! Две сильные личности, тигры".
- "Кайрат – один из любимых певцов, которых я слушаю. Песня – классная".
- "Кайрат – кумир. Костюм неудачный: цвет и стиль. Но сам Кайрат – это бомба".
- "В такие клипы прекрасно было бы пригласить Жулдыз. Она бы создала образ!"
- "Чувства переполняют, эмоции через край! Песня – огонь, погасить который невозможно!"
- "Уау, оказывается, когда объединяются две легендарные личности, получается что-то прекрасное. Супер. Образы – огонь".
Полная версия клипа
Ранее мы писали, что дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой своим поступком довела мать до слез. Подробнее – здесь.
