Культура и шоу-бизнес

"Эмоции через край!": Кайрат Нуртас взбудоражил поклонников

певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 18:43 Фото: Instagram/kair_n
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас выпустил с коллегой и другом Нурболатом Абдуллиным совместный трек. Эта новость вызвала бурю эмоций среди поклонников двух артистов, сообщает Zakon.kz.

О выходе песни под названием "Қалауың болсын" Нуртас и Абдуллин объявили в Instagram 2 декабря 2025 года совместной публикацией.

Фолловеры сразу же принялись оставлять восторженные комментарии. Они поздравили Кайрата и Нурболата, а также предрекли, что песня станет хитом. Не обошлось и без замечаний со стороны поклонников – одни написали, что для клипа нужно было пригласить Жулдыз Абдукаримову, а другим не совсем понравился образ Нуртаса:

  • "Топ трек".
  • "Легенды".
  • "Поздравляю".
  • "Комбо – огонь".
  • "Желаю, чтобы песня стала хитом".
  • "Есть люди, которым Кайрат не нравится?"
  • "Супер хит! Вы подарили такие эмоции! С премьерой!"
  • "Да, две легенды, один трек! Две сильные личности, тигры".
  • "Кайрат – один из любимых певцов, которых я слушаю. Песня – классная".
  • "Кайрат – кумир. Костюм неудачный: цвет и стиль. Но сам Кайрат – это бомба".
  • "В такие клипы прекрасно было бы пригласить Жулдыз. Она бы создала образ!"
  • "Чувства переполняют, эмоции через край! Песня – огонь, погасить который невозможно!"
  • "Уау, оказывается, когда объединяются две легендарные личности, получается что-то прекрасное. Супер. Образы – огонь".

Полная версия клипа

Ранее мы писали, что дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой своим поступком довела мать до слез. Подробнее – здесь.

Последние
Популярные
