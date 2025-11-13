#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В Казахстане выбрали победительницу национального конкурса "Казак аруы – 2025"

Дария Куатжан, &quot;Қазақ аруы-2025&quot;, победитель , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 00:23 Фото: Instagram/qazaq_aruy_official
Победу в национальном конкурсе красоты и культуры "Казак аруы – 2025" (Казахская краса-2025) одержала Дария Куатжан, представлявшая город Талдыкорган, сообщает Zakon.kz.

Итоги голосования 13 ноября опубликованы на официальной странице проекта в Instagram.

По результатам финального этапа, девушка набрала 26 376 голосов, более чем вдвое опередив ближайшую соперницу – Диану Кырым (13 160 голосов). Тройку лидеров замкнула Дарига Рахым (11 045 голосов).

Организаторы отметили, что Дария Куатжан – молодой дизайнер, вдохновленный национальным искусством и традиционными орнаментами, через которые она "передает дух казахской культуры".

Республиканский конкурс красоты, таланта и грации "Қазақ аруы-2025" (Казахская краса-2025) организуется и проводится Национально-культурной автономией казахов в Республике Татарстан "Казахстан" в рамках Года национальных культур и традиций.

Проект создан для выявления и поддержки талантливой молодежи, сохранения культуры, традиций и обычаев казахского народа, укрепления дружбы и согласия между иностранными обучающимися и народами, проживающими в Республике Татарстан, развития общественных и культурных связей между ними.

Ранее казахстанская продюсер и актриса Баян Алагузова показала подписчикам, как проходил кастинг женского шоу "Қазақ аруы-2025". 

Фото Диана Абдуллаева
Ошибка в тексте: