Визажист из Владивостока стала "Миссис Европа-2025"

31-летняя жительница Владивостока Анастасия Белик одержала победу в международном конкурсе красоты Mrs. Europe 2025, сообщает Zakon.kz.

Конкурс "Миссис Европа-2025" проходил в Софии с 10 по 14 сентября. За победу боролись представительницы стран ЕС, Турции, Сербии, Черногории, Украины в возрасте 22 до 43 лет. Об этом россиянка рассказала на своей странице в Instagram.

О новой "Миссис Европа" известно, что она работает визажистом, вместе с мужем воспитывает восьмилетнего сына и занимается благотворительностью. Со слов победительницы конкурса, в Болгарии она находилась одна, без группы поддержки.

Оказалось, что по политическим причинам она не смогла выйти на сцену с лентой "Россия". Поэтому конкурсантка выступала с лентой "Дальний Восток".

