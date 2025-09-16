#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Мир

Визажист из Владивостока стала "Миссис Европа-2025"

Россиянка Анастасия Белик выиграла конкурс &quot;Миссис Европа-2025&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 06:55 Фото: Instagram/anabelllvl
31-летняя жительница Владивостока Анастасия Белик одержала победу в международном конкурсе красоты Mrs. Europe 2025, сообщает Zakon.kz.

Конкурс "Миссис Европа-2025" проходил в Софии с 10 по 14 сентября. За победу боролись представительницы стран ЕС, Турции, Сербии, Черногории, Украины в возрасте 22 до 43 лет. Об этом россиянка рассказала на своей странице в Instagram.

О новой "Миссис Европа" известно, что она работает визажистом, вместе с мужем воспитывает восьмилетнего сына и занимается благотворительностью. Со слов победительницы конкурса, в Болгарии она находилась одна, без группы поддержки.

Оказалось, что по политическим причинам она не смогла выйти на сцену с лентой "Россия". Поэтому конкурсантка выступала с лентой "Дальний Восток".

На днях визажисты и стилисты Ксении Собчак кардинально изменили образ Татьяны Булановой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
XVII Международный кинофестиваль "Евразия" пройдет в Алматы в конце ноября
19:42, 22 ноября 2024
XVII Международный кинофестиваль "Евразия" пройдет в Алматы в конце ноября
Казахстанские и российские знаменитости: кого с нами больше нет
10:01, 28 декабря 2018
Казахстанские и российские знаменитости: кого с нами больше нет
Известные казахстанские и российские личности, ушедшие в 2017 году
16:48, 04 января 2018
Известные казахстанские и российские личности, ушедшие в 2017 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: