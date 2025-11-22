Многодетная россиянка выиграла конкурс красоты в Малайзии

Мать пятерых детей из Казани 40-летняя Диляра Залялиева победила на конкурсе красоты "Миссис Вселенная Классик 2025", проходивший в Куала-Лумпуре с 17 по 21 ноября, сообщает Zakon.kz.

За титул соревновались более 30 участниц, в том числе конкурсантки из России, Японии, Индии, Сингапура, Португалии, Венесуэлы, Болгарии и ряда других государств.

"Нет ничего невозможного – это мой посыл всем российским многодетным мамам, которым очень сложно сейчас и которым кажется, что совместить с материнством карьеру и личное развитие невозможно", – прокомментировала победу многодетная мама в своих соцсетях.

Также стало известно, что конкурсантка не смогла выступать с лентой "Россия" и надела ленту "Татарстан". С ее слов, она не ощущала напряженной атмосферы и мероприятие прошло в дружелюбном ключе.

