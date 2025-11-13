Как Игорь Крутой вдохновил Димаша Кудайбергена на масштабное шоу в Лондоне

Перед сольным концертом в Лондоне Димаш Кудайберген дал интервью британскому изданию The Upcoming. Певец рассказал о туре Stranger, о своем творческом пути, о казахских корнях и о том, как музыка объединяет Восток и Запад, сообщает Zakon.kz.

Так, народный артист Казахстана, отвечая на вопросы, уточнил, что выступает в Лондоне не первый раз.

"Но это выступление стало новым этапом моей карьеры. В 2018 году я выступал в клубе Indigo at The O2 на 3000 человек. Сейчас площадка больше, а семья Dears разрослась по всему миру. Независимо от наград и достижений чувство ответственности и волнение остаются". Димаш Кудайберген

Также музыкант считает, что его творчество трудно вписать в рамки.

"Я хочу, чтобы каждый зритель нашел свои любимые песни и почувствовал эмоции, которые я вкладываю в программу". Димаш Кудайберген

Далее артист подробно остановился на шоу Stranger:

"Шоу построено вокруг песни Stranger композитора Игоря Крутого, которая уже давно входит в мой репертуар. Слово Stranger может иметь несколько значений. В данном контексте оно скорее означает странника, путешественника, исследователя новых земель, а не просто незнакомого человека. И если поначалу я буду для кого-то незнакомцем, это ненадолго – через пару часов после начала концерта мы уже будем знакомы. Я пою на нескольких языках. Иногда текст переводится буквально, иногда аранжировка меняет смысл песни. Например, казахская народная песня "Дурдараз" в рок-обработке звучит иначе, но сохраняет эмоцию".

Также звучал вопрос про то, как Димашу получается находить общий язык со слушателями, несмотря на языковые или культурные барьеры.

"Действительно, большая часть моей международной аудитории не говорит по-казахски, а я не говорю, скажем, по-испански или по-китайски. Я провел много времени в Китае, приехав туда, где поначалу даже не знал английского. Это было непросто, но мы справились – и под "мы" я подразумеваю и себя, и свою аудиторию, за что я им глубоко благодарен. Конечно, английский сейчас помогает, но, честно говоря, для концертов это не так важно. Как только начинается первая песня, все барьеры исчезают – до конца выступления мы едины, несмотря на языки и различия". Димаш Кудайберген

В заключение Димаш уточнил, что на каждом его сольном концерте звучат песни на казахском языке.

"Как традиционные в современной аранжировке, так и новые произведения, написанные мной и моими коллегами – казахскими композиторами. Я считаю, что музыка – это самый прямой способ передать культурный код нации, поделиться уникальными посланиями, которые находят отклик в нашем внутреннем мире". Димаш Кудайберген

Стоит отметить, что 11 ноября перед сольным концерта Димаша в столице Соединенного Королевства собрались представители из многих уголков земли, чтобы в праздничной обстановке отметить долгожданное возвращение артиста в Лондон. Так, pre-party, организованная фан-клубом Dimash UK Dears, проходила в The Royal Lancaster Hotel. На входе гостей ждала выставка, посвященная казахской культуре, а в зале участников мероприятия встречали звуки традиционной шотландской волынки в руках Гордона Рэберна.