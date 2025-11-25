Фанаты назвали Испанию "вторым домом" для сестренки Димаша Кудайбергена
Младшая сестра знаменитого казахстанского артиста Димаша Кудайбергена опубликовала серию фотографий с гастролей по Испании. Публикация Раушан Кудайберген вызвала шквал теплых комментариев со стороны ее многочисленных поклонников, сообщает Zakon.kz.
Сам концерт Stranger на арене Olimpic Arena Badalona состоялся еще 8 ноября. Кадры же Раушан Кудайберген разместила лишь 24 ноября с краткой подписью: "Испания. Барселона".
Так, один из комментаторов спросил о впечатлениях от визита в город на берегу Средиземного моря. Раушан откликнулась и ответила, что ей понравилось.
"Возвращайся, когда захочешь. Это будет твой второй дом", – написали казахстанке в ответ.
Другие осыпали Кудайберген комплиментами, пожелав счастья.
После длительных гастролей народный артист Казахстана отдыхает.
Но уже 30 ноября 2025 года даст сольный двухчасовой концерт в Гизе.
