Культура и шоу-бизнес

Фанаты назвали Испанию "вторым домом" для сестренки Димаша Кудайбергена

Раушан Кудайберген, сестра Димаша
Младшая сестра знаменитого казахстанского артиста Димаша Кудайбергена опубликовала серию фотографий с гастролей по Испании. Публикация Раушан Кудайберген вызвала шквал теплых комментариев со стороны ее многочисленных поклонников, сообщает Zakon.kz.

Сам концерт Stranger на арене Olimpic Arena Badalona состоялся еще 8 ноября. Кадры же Раушан Кудайберген разместила лишь 24 ноября с краткой подписью: "Испания. Барселона".

Так, один из комментаторов спросил о впечатлениях от визита в город на берегу Средиземного моря. Раушан откликнулась и ответила, что ей понравилось.

"Возвращайся, когда захочешь. Это будет твой второй дом", – написали казахстанке в ответ.

Другие осыпали Кудайберген комплиментами, пожелав счастья.

После длительных гастролей народный артист Казахстана отдыхает.

Но уже 30 ноября 2025 года даст сольный двухчасовой концерт в Гизе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
