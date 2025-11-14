"Вернуться из ада": тренировка Костомарова и Навки вызвала слезы у подписчиков
Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Олимпийские чемпионы в танцах на льду Роман Костомаров и Татьяна Навка показали тренировку совместного номера. Фигуристы готовятся к выступлению в новом шоу, сообщает Zakon.kz.
Видео спортсмены разместили на странице в Instsgram, отметив, что соскучились.
"Раскатка перед выступлением. До встречи, дорогой зритель", – говорится в описании к ролику.
Подписчики 48-летнего Костомарова с трепетом отреагировали на увиденное.
- Самый лучший пример, как человек может вернуться к жизни из ада. Роман, спасибо вам за вашу мотивацию! Вы – чемпион.
- Смотрела и слезы застилали лицо. Это же какой силой воли и силой духа надо обладать, чтобы научиться ходить, бегать, кататься на коньках – да еще как кататься! Восхищение, уважение, любовь.
- Пример для многих: никогда не сдаваться! Это любовь к своей профессии и к себе самому в первую очередь.
- Пара! Мои дорогие.
- Ну что вы за человек такой невероятный.
Стоит отметить, что Костомаров часто размещает видео, вызывая восторг у пользователей Сети. И тому есть объяснение. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Уже летом того же года он опубликовал первую видеозапись, на которой тренировался на велотренажере.
