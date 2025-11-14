#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Вернуться из ада": тренировка Костомарова и Навки вызвала слезы у подписчиков

Роман Костомаров, фигурист, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 11:46 Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Олимпийские чемпионы в танцах на льду Роман Костомаров и Татьяна Навка показали тренировку совместного номера. Фигуристы готовятся к выступлению в новом шоу, сообщает Zakon.kz.

Видео спортсмены разместили на странице в Instsgram, отметив, что соскучились.

"Раскатка перед выступлением. До встречи, дорогой зритель", – говорится в описании к ролику.

Подписчики 48-летнего Костомарова с трепетом отреагировали на увиденное.

  • Самый лучший пример, как человек может вернуться к жизни из ада. Роман, спасибо вам за вашу мотивацию! Вы – чемпион.
  • Смотрела и слезы застилали лицо. Это же какой силой воли и силой духа надо обладать, чтобы научиться ходить, бегать, кататься на коньках – да еще как кататься! Восхищение, уважение, любовь.
  • Пример для многих: никогда не сдаваться! Это любовь к своей профессии и к себе самому в первую очередь.
  • Пара! Мои дорогие.
  • Ну что вы за человек такой невероятный.

Стоит отметить, что Костомаров часто размещает видео, вызывая восторг у пользователей Сети. И тому есть объяснение. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Уже летом того же года он опубликовал первую видеозапись, на которой тренировался на велотренажере.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
