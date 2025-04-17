Эмоциональный номер на льду Навки и Костомарова покорил зрителей до слез

Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров представили трогательную постановку в ледовом шоу, сообщает Zakon.kz.

В рамках ледового проекта "Больше, чем шоу" зрители стали свидетелями особенного выступления: на одной арене встретились две легенды фигурного катания – Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Ролик опубликовала на своей странице в Instagram Татьяна Навка.

"Без слов, но с невероятной силой эмоций. Без декораций, но с глубиной, которая трогает до слез. Этот номер – о силе, о вере, о любви, которая побеждает все", – говорится в подписи к видео.

Фанаты фигуристов восхитились танцем:

Это было невероятно красиво и трогательно до слез. Ходить на шоу Татьяны Навки – это значит провести время на все 100% круто. Каждое шоу больше, чем искусство.

Без комментариев! Легенда! Роман, вы, наверное, единственный, кто так готов бороться за жизнь! Татьяна невероятная!

Не перестану удивляться упорству к жизни и любви к фигурному катанию у Романа, смотрю – и слезы почему-то катятся, я думаю, слезы радости, зная его путь с начала заболевания. Всем здоровья, мужества и добра!

Отметим, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка 13 апреля отметила 50-летний юбилей грандиозным ледовым шоу "Больше, чем шоу". На лед даже вышел ее муж Дмитрий Песков. Позже она посетовала, что он затмил всех в ее шоу.

