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Спорт

Эмоциональный номер на льду Навки и Костомарова покорил зрителей до слез

Навка, Костомаров, танец на льду , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 22:42 Фото: Instagram/tatiana_navka
Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров представили трогательную постановку в ледовом шоу, сообщает Zakon.kz.

В рамках ледового проекта "Больше, чем шоу" зрители стали свидетелями особенного выступления: на одной арене встретились две легенды фигурного катания – Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Ролик опубликовала на своей странице в Instagram Татьяна Навка. 

"Без слов, но с невероятной силой эмоций. Без декораций, но с глубиной, которая трогает до слез. Этот номер – о силе, о вере, о любви, которая побеждает все", – говорится в подписи к видео.

Фанаты фигуристов восхитились танцем: 

  • Это было невероятно красиво и трогательно до слез. Ходить на шоу Татьяны Навки – это значит провести время на все 100% круто. Каждое шоу больше, чем искусство.
  • Без комментариев! Легенда! Роман, вы, наверное, единственный, кто так готов бороться за жизнь! Татьяна невероятная!
  • Не перестану удивляться упорству к жизни и любви к фигурному катанию у Романа, смотрю – и слезы почему-то катятся, я думаю, слезы радости, зная его путь с начала заболевания. Всем здоровья, мужества и добра!

Отметим, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка 13 апреля отметила 50-летний юбилей грандиозным ледовым шоу "Больше, чем шоу". На лед даже вышел ее муж Дмитрий Песков. Позже она посетовала, что он затмил всех в ее шоу. 

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Айсулу Омарова
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