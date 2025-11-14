#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Без макияжа и колбаса вместо торта: Лолита отмечает день рождения

Лолита Милявская, певица, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 20:01 Фото: instagram/lolitamilyavskaya
Российская певица Лолита Милявская празднует свой день рождения. Артистка опубликовала видео без макияжа и поделилась, как проведет праздник, сообщает Zakon.kz.

14 ноября день рождения у певицы Лолиты. Звезде российской эстрады исполнилось 62 года.

Певица сообщила в соцсетях о личном празднике весьма необычно: в полночь знаменитость опубликовала видео без макияжа и с колбасой в руке. В кадре Лолита откусывает от палки колбасы кусок и называет ее своим "именинным тортом".

"12 часов ночи. Я открываю холодильник, достаю свой именинный торт и поздравляю себя с днем рождения", – звучат слова певицы в видеоролике.

Под публикацией многие российские и зарубежные знаменитости поздравляют Лолиту Милявскую, оставляя в комментариях теплые пожелания.

Многие звезды посвятили  посты и сторисы своей коллеге в ее праздник. Так, Ксения Собчак разместила поздравительное сообщение для именинницы, упомянув об их скорой встрече:

Ранее Лолита Милявская рассказала о грандиозном скандале с Александром Цекало, случившемся в Лос-Анджелесе много лет назад.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
