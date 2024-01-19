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"Всем бы так выглядеть в 81": внешность мамы Лолиты восхитила поклонников

"Всем бы так выглядеть в 81": внешность мамы Лолиты восхитила поклонников Фото: Instagram/lolitamilyavskaya
Накануне, 18 января 2023 года, российская эстрадная певица Лолита Милявская поделилась видеороликом, снятым во время празднования дня рождения мамы. Поклонников артистки восхитила внешность ее родительницы, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram певица написала, что ее маме исполнилось 81.

"Я ничего снимать больше не буду, просто хочу быть с семьей без телефона!" – отметила Лолита.

Поклонники присоединились к поздравлениям, но больше всего их поразило, как молодо выглядит мама артистки в свои 81:

  • "Мама, красотка, даже не скажешь, что 81".
  • "Лолита, как хорошо выглядит ваша мама, здоровья ей крепкого!"
  • "Лолка, генетика… Всем бы так выглядеть в 81. Здоровья мамочке".
  • "Какое счастье! В 60 лет быть доченькой! С днем рождения вашу маму!"
  • "Лола, с днем рождения маму вашу. Долгих лет жизни, здоровья, благополучия".
  • "Лолонька, мамочке здоровья и долгих счастливых лет! Спасибо огромное Алле Дмитриевне за то, что подарила нам вас!"

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