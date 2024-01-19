"Всем бы так выглядеть в 81": внешность мамы Лолиты восхитила поклонников

Накануне, 18 января 2023 года, российская эстрадная певица Лолита Милявская поделилась видеороликом, снятым во время празднования дня рождения мамы. Поклонников артистки восхитила внешность ее родительницы, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram певица написала, что ее маме исполнилось 81.

"Я ничего снимать больше не буду, просто хочу быть с семьей без телефона!" – отметила Лолита.

Поклонники присоединились к поздравлениям, но больше всего их поразило, как молодо выглядит мама артистки в свои 81:

"Мама, красотка, даже не скажешь, что 81".

"Лолита, как хорошо выглядит ваша мама, здоровья ей крепкого!"

"Лолка, генетика… Всем бы так выглядеть в 81. Здоровья мамочке".

"Какое счастье! В 60 лет быть доченькой! С днем рождения вашу маму!"

"Лола, с днем рождения маму вашу. Долгих лет жизни, здоровья, благополучия".

"Лолонька, мамочке здоровья и долгих счастливых лет! Спасибо огромное Алле Дмитриевне за то, что подарила нам вас!"

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