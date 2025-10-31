"Голая бросала все из окна": Лолита о грандиозном скандале с Цекало в отеле в США

Российская певица Лолита Милявская рассказала о грандиозном скандале с Александром Цекало, случившимся в Лос-Анджелесе много лет назад, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 30 октября, в Москве состоялась юбилейная церемония вручения премии "Золотой граммофон". Присутствовала там и 61-летняя певица. Общаясь с журналистами, она ушла в воспоминания о том, что первую статуэтку "Золотого граммофона" получила в составе кабаре-дуэта "Академия". А потом статуэтка полетела в тогда еще мужа певицы – Александра Цекало.

Это, по словам Милявской, было в отеле в Лос-Анджелесе. Из-за шума сотрудники вызвали полицию. Артистка открыла им дверь номера без одежды.

"Я сказала, что у меня депрессия, я ругалась с бывшим мужем. С этого, кстати, развод начался. Это было в Лос-Анджелесе, не помню, какой год, 99-й, наверное, какой-нибудь вот такой год. Это было давно. Ну и полиция очень толерантно, как бы, посмотрела. Абсолютно голая женщина. Я выбрасывала вещи в окно, я что-то там побила", – приводит слова Лолиты The voice.

В Цекало артистка бросала статуэтки "Золотого граммофона".

"Короче, побила все. Потом плакала и говорила: "Ничего, я свои еще получу", – вспомнила Лолита.

В итоге ей даже не пришлось платить за причиненный ущерб.

А следующую награду Лолита получила уже почти в 40-летнем возрасте как сольная исполнительница.

Александр Цекало был третьим мужем Лолиты. Они прожили вместе 12 лет, окончательно расставшись в 2000-м.

Накануне Лолите вручили значок из золота "Золотой граммофон".

