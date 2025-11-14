Губка Боб вернется к зрителям в декабре

19 декабря состоится премьера полнометражного мультфильма "Губка Боб: В поисках квадратных штанов", сообщает Zakon.kz.

Грядущая лента станет уже четвертым мультфильмом о морском герое с момента старта мультсериала в 1999 году. В новой истории Губка Боб отправится в путешествие по глубинам океана, где ему предстоит сразиться с Летучим Голландцем – одним из самых известных злодеев из оригинального шоу.

Режиссерское кресло в этом проекте занял Дерек Драймон, чей профессиональный путь тесно связан с Nickelodeon. До работы над полнометражным фильмом Драймон успел проявить свой талант в создании оригинального мультсериала о Губке Бобе.

