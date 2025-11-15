#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.19
606.42
6.47
Культура и шоу-бизнес

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский удочерили девочку

Интервью Юлии Высоцкой, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 08:50 Фото: Instagram/juliavysotskayaofficial
Актриса и телеведущая впервые рассказала о приемном ребенке, сообщает Zakon.kz.

О пополнении в семье телезвезда рассказала в интервью Лауре Джугелии. Запись вышла на YouTube-канале 14 ноября.

Из интервью стало известно, что малышке четыре года, ее зовут Соня. Девочка появилась в семье режиссера и актрисы, когда ей было девять месяцев.

"Недавно у нас появилось такое чудо. Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребенка. Сейчас жизнь с соцсетями стала бесконтрольная, и не знаешь, на что нарвешься. Хочется оградить ребенка от странных проявлений", – рассказала Юлия.

У супругов уже есть двое детей: 25-летняя дочь Маша и 22-летний сын Пётр. В 2013 году Мария, которой тогда было 13 лет, получила тяжелую черепно-мозговую травму в ДТП и до сих пор находится в коме.

После ДТП во Франции семья все эти годы избегала публичных разговоров о случившемся, но теперь Высоцкая решилась нарушить молчание.

"Надо бороться. Других вариантов нет. Небольшими шагами, но надо идти вперед. Мы боремся, у нас идет жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца", – сказала она.

Ей было трудно говорить о дочери. В какой-то момент она не смогла скрыть слез. Высоцкая призналась, что решилась поделиться пережитым ради тех семей, которые проходят через подобные испытания. Она добавила, что рядом с ее семьей есть врачи, предлагающие новые способы помочь Маше.

Солистка "Тату" также дала интервью о муже-миллионере и рассказала об огромных расходах на автомобиль Bentley.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Юлия Высоцкая с сигаретой вызвала споры в Сети
01:52, 27 июня 2025
Юлия Высоцкая с сигаретой вызвала споры в Сети
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
19:37, 16 августа 2024
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
Юлия Высоцкая показала фото с венчания с 87-летним Кончаловским
19:51, 20 января 2025
Юлия Высоцкая показала фото с венчания с 87-летним Кончаловским
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: