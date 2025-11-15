Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский удочерили девочку

Актриса и телеведущая впервые рассказала о приемном ребенке, сообщает Zakon.kz.

О пополнении в семье телезвезда рассказала в интервью Лауре Джугелии. Запись вышла на YouTube-канале 14 ноября.

Из интервью стало известно, что малышке четыре года, ее зовут Соня. Девочка появилась в семье режиссера и актрисы, когда ей было девять месяцев.

"Недавно у нас появилось такое чудо. Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребенка. Сейчас жизнь с соцсетями стала бесконтрольная, и не знаешь, на что нарвешься. Хочется оградить ребенка от странных проявлений", – рассказала Юлия.

У супругов уже есть двое детей: 25-летняя дочь Маша и 22-летний сын Пётр. В 2013 году Мария, которой тогда было 13 лет, получила тяжелую черепно-мозговую травму в ДТП и до сих пор находится в коме.

После ДТП во Франции семья все эти годы избегала публичных разговоров о случившемся, но теперь Высоцкая решилась нарушить молчание.

"Надо бороться. Других вариантов нет. Небольшими шагами, но надо идти вперед. Мы боремся, у нас идет жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца", – сказала она.

Ей было трудно говорить о дочери. В какой-то момент она не смогла скрыть слез. Высоцкая призналась, что решилась поделиться пережитым ради тех семей, которые проходят через подобные испытания. Она добавила, что рядом с ее семьей есть врачи, предлагающие новые способы помочь Маше.

