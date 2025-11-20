#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова рассказала, как жила с долгом в 1 млн долларов

продюсер Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 15:57 Фото: Instagram/bayanmaksatkyzy_
Казахстанский продюсер, актриса Баян Алагузова рассказала о том, как по жизни относится к проблемам и трудностям, сообщает Zakon.kz.

В качестве примера она вспомнила историю с большим денежным долгом.

"Я столько раз сделала провальные проекты, что все эти проекты наиболее любимые для меня, потому что они выстраданные. И за все, что я ни сделала бы, я никогда себя не ругаю. Я не чувствую себя проигравшей никогда, даже если фильм не пошел, даже если группа не пошла, песня не стрельнула, вторая, десятая, двадцатая. Я ко всему этому отношусь как its okay: не сегодня, так завтра И никогда себя не ругаю", – рассказала Алагузова в интервью телеканалу Muzzone.

Дальше она вспомнила о том, как у нее "однажды образовался долг в миллион долларов".

"Я к этому отнеслась просто как к игре. Я сказала: "Ну, если я сейчас не могу пойти в банк, снять миллион долларов и отдать, зачем мне себя мучить? Что от этого поменяется?" Ну я не могу решить эту проблему сейчас. Я пошла к людям и сказала: "Вот вам моя рука. Я никогда никого не обманывала". Нет такого человека на свете. Я всегда плачу по долгам. Дайте мне время, я отдам. Я не знаю, сколько это времени займет. У меня нет сейчас готовых проектов, на которых я могла бы заработать такие деньги. И в течение двух лет я вернула этот долг. Но я спала спокойно. Я ела с удовольствием. Я радовалась жизни с удовольствием", – рассказала продюсер.

Потому что, по ее словам, чем легче ты относишься к проблеме, тем быстрее она решается.

18 ноября 2025 года сообщалось, что Баян Алагузова получила номинацию "Продюсер 20-летия".

