Юлия Высоцкая с сигаретой вызвала споры в Сети
Фото: Instagram/juliavysotskayaofficial
Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая порадовала фанатов новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.
26 июня она разместила серию кадров, на которых курит сигареты.
"Так я и не научилась курить. Но красивые были мгновения. Честно говоря, бездарная из меня ученица с сигаретой вышла, к лучшему, наверняка", – написала Высоцкая под постом.
Фотографии вызвали как восхищение у фанатов, так и негативную реакцию.
- Вы так красивы!
- Юлия, вам не идет!
- Фу, как некрасиво!
- И зачем эта пропаганда?!
- Эстетика должна быть во всем! Красиво!
Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген покорил Шанхай.
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