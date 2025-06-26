Юлия Высоцкая с сигаретой вызвала споры в Сети

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая порадовала фанатов новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

26 июня она разместила серию кадров, на которых курит сигареты.

"Так я и не научилась курить. Но красивые были мгновения. Честно говоря, бездарная из меня ученица с сигаретой вышла, к лучшему, наверняка", – написала Высоцкая под постом.

Фотографии вызвали как восхищение у фанатов, так и негативную реакцию.

Вы так красивы!

Юлия, вам не идет!

Фу, как некрасиво!

И зачем эта пропаганда?!

Эстетика должна быть во всем! Красиво!

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