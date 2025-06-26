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Культура и шоу-бизнес

Юлия Высоцкая с сигаретой вызвала споры в Сети

Юлия Высоцкая, соцсети, сигареты , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 01:52 Фото: Instagram/juliavysotskayaofficial
Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая порадовала фанатов новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

26 июня она разместила серию кадров, на которых курит сигареты. 

"Так я и не научилась курить. Но красивые были мгновения. Честно говоря, бездарная из меня ученица с сигаретой вышла, к лучшему, наверняка", – написала Высоцкая под постом.

Фотографии вызвали как восхищение у фанатов, так и негативную реакцию.

  • Вы так красивы!
  • Юлия, вам не идет!
  • Фу, как некрасиво!
  • И зачем эта пропаганда?!
  • Эстетика должна быть во всем! Красиво!

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Айсулу Омарова
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