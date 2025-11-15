#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Умер французский лирик Жан-Макс Ривьер, писавший песни Брижит Бардо и Далиде

умер известный французский лирик, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 00:45 Фото: pixabay
В возрасте 88 лет умер известный автор текстов песен для легенд французской эстрады Жан-Макс Ривьер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro, лирик сотрудничал с Брижит Бардо, Далидой, Жюльетт Греко, Франсуазой Арди, Франс Галль, Сильви Вартан и Сержем Реджани.

Как уточняется, кроме работы с певицами Ривьер записывал также и собственную музыку, а позже возглавлял Общество музыкальных авторов, композиторов и издателей Франции (SACEM), занимающееся защитой авторских прав музыкантов.

Ранее сообщалось, что умер известный казахстанский художник, участвовавший в разработке дизайна тенге Агымсалы Дузелханов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
