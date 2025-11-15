Умер французский лирик Жан-Макс Ривьер, писавший песни Брижит Бардо и Далиде

В возрасте 88 лет умер известный автор текстов песен для легенд французской эстрады Жан-Макс Ривьер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro, лирик сотрудничал с Брижит Бардо, Далидой, Жюльетт Греко, Франсуазой Арди, Франс Галль, Сильви Вартан и Сержем Реджани.

Как уточняется, кроме работы с певицами Ривьер записывал также и собственную музыку, а позже возглавлял Общество музыкальных авторов, композиторов и издателей Франции (SACEM), занимающееся защитой авторских прав музыкантов.

⚫ Mort de Jean-Max Rivière, le parolier star des années 1960, de Brigitte Bardot à France Gall



