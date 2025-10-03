В гостях у Дениса: Татьяна Тарасова выложила трогательное фото из Алматы

Известный тренер по фигурному катанию из России Татьяна Тарасова поделилась в соцсетях трогательным фото из Алматы, сообщает Zakon.kz.

В эти дни в городе проходит Мемориал Дениса Тена. Тренер по-особенному любила казахстанского спортсмена и признавалась, что он был не только ее учеником, но и товарищем. Во время визита гостья отправилась на пересечение улиц Байсеитовой и Курмангазы, где установлен памятник фигуристу. Россиянка почтила память друга на месте, где он погиб от рук воров. Она возложила цветы у его бюста.

"В гостях у Дениса", – коротко подписала публикацию автор.

Пост отозвался в сердцах комментаторов, которые поблагодарили великого тренера:

Татьяна Тарасова – личность, профессионал, несгибаемая глыба, патриот фигурного катания, каких не бывает! Обожаю ее смотреть и слушать.

Денис Тен – наша гордость Казахстана, всегда будем помнить. Талантливейший фигурист. Сгубили, не сберегли.

Татьяна Анатольевна, добро пожаловать в Казахстан. Здоровья Вам крепкого.

Любим и помним Дениса. Спасибо, что вы приехали, дорогая Татьяна Анатольевна.

Татьяна Анатольевна, спасибо вам большое, что вы не забываете Дениса Тена и почтили его память. Это большая честь для Казахстана.

Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на Мемориале Дениса Тена.

19 июля 2018 года не стало талантливого казахстанского фигуриста Дениса Тена, который умер в Алматы от рук воров. В этот же день в 2025 году алматинцы вспоминали великого спортсмена.