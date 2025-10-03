#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
События

В гостях у Дениса: Татьяна Тарасова выложила трогательное фото из Алматы

В гостях у Дениса: Татьяна Тарасова выложила трогательное фото из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 09:48 Фото: instagram/t.a.tarasova
Известный тренер по фигурному катанию из России Татьяна Тарасова поделилась в соцсетях трогательным фото из Алматы, сообщает Zakon.kz.

В эти дни в городе проходит Мемориал Дениса Тена. Тренер по-особенному любила казахстанского спортсмена и признавалась, что он был не только ее учеником, но и товарищем. Во время визита гостья отправилась на пересечение улиц Байсеитовой и Курмангазы, где установлен памятник фигуристу. Россиянка почтила память друга на месте, где он погиб от рук воров. Она возложила цветы у его бюста.

"В гостях у Дениса", – коротко подписала публикацию автор.

Пост отозвался в сердцах комментаторов, которые поблагодарили великого тренера:

  • Татьяна Тарасова – личность, профессионал, несгибаемая глыба, патриот фигурного катания, каких не бывает! Обожаю ее смотреть и слушать.
  • Денис Тен – наша гордость Казахстана, всегда будем помнить. Талантливейший фигурист. Сгубили, не сберегли.
  • Татьяна Анатольевна, добро пожаловать в Казахстан. Здоровья Вам крепкого.
  • Любим и помним Дениса. Спасибо, что вы приехали, дорогая Татьяна Анатольевна.
  • Татьяна Анатольевна, спасибо вам большое, что вы не забываете Дениса Тена и почтили его память. Это большая честь для Казахстана.

Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на Мемориале Дениса Тена.

19 июля 2018 года не стало талантливого казахстанского фигуриста Дениса Тена, который умер в Алматы от рук воров. В этот же день в 2025 году алматинцы вспоминали великого спортсмена.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
УЕФА отметил Мбаппе за хет-трик в матче Лиги чемпионов против "Кайрата"
08:55, Сегодня
УЕФА отметил Мбаппе за хет-трик в матче Лиги чемпионов против "Кайрата"
Прохор Шаляпин публично поссорился с молодой супругой
06:21, Сегодня
Прохор Шаляпин публично поссорился с молодой супругой
Выступление лучшей теннисистки Казахстана обернулось провалом в Пекине
02:59, 03 октября 2025
Выступление лучшей теннисистки Казахстана обернулось провалом в Пекине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: