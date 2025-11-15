Звезда "Секса в большом городе" встретилась с женой короля Великобритании

На днях на приеме в лондонском Кларенс-хаусе актриса Сара Джессика Паркер встретилась с королевой Камиллой, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие организовали для финалистов и жюри Букеровской премии. Об этом говорится на сайте премии.

По такому поводу актриса и королева выбрали черные платья и дополнили образы акцентными украшениями. На мероприятии также присутствовали сам лауреат премии, писатель Дэвид Салаи и другие члены жюри – Родди Дойл, Крис Пауэр, Айобами Адебайо и Кайли Рид.

Фото: thebookerprizes

Паркер вошла в состав комиссии премии впервые. Она рассказала, что ради этого ей пришлось прочитать 153 книги, фактически выпав из семейной жизни. По ее словам, почти каждый вечер она проводила за чтением. Актриса читала на семейных встречах, во время съемок "И просто так" и по дороге между площадками.

Финалиста букеровской премии объявили на этой неделе, Салаи получил награду за роман "Плоть". Организаторы отметили лаконичность и актуальность книги, подчеркнув, что ничего подобного им раньше читать не доводилось.

Фото: thebookerprizes

