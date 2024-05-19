Кейт Миддлтон будут оперировать врачи Папы Римского

Врачи Папы Римского прилетели в Лондон, чтобы прооперировать больную раком Кейт Миддлтон, сообщает Zakon.kz.

По данным Hindustan Times, выбор пал на докторов из римской клиники Gemelli. Это один из самых лучших медицинских центров в Италии. Специалисты больницы вылечили многих знаменитостей. В частности, именно они оперировали Папу Франциска.

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"Никто лучше короля не понимает, насколько трудной может быть борьба с раком. Он ясно дал понять, что Кейт получит все, что ей нужно. Король также ясно дал понять, что все должны воздержаться от разговоров, когда и как Миддлтон вернется к полноценному публичному графику", – отметил королевский писатель Кристофер Андерсен.

Принцесса Уэльская появится в свете, как только ей разрешат врачи. При дворе категорически запрещено строить предположения и тем более резко высказываться в адрес Кейт за слишком длительное отсутствие.

Фото: Instagram/theroyalfamily

Меж тем в окружении герцогини Кембриджской рассказывают, что результаты лечения приносят свои положительные результаты. Принцесса проходит курс химиотерапии.

Миддлтон проводит много времени на свежем воздухе.

"С каждым днем она чувствует себя все лучше, получая невероятную поддержку от своих близких", – объяснил инсайдер.

К слову, положительную динамику влечении своей супруги отмечает и принц Уильям. В своей недавней поездке он кратко обмолвился о состоянии принцессы: "У нее все хорошо, спасибо!"

Фото: Instagram/theroyalfamily

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