#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.53
592.43
6.53
Мир

Папа Римский посетил мечеть в Турции

Голубая мечеть в Стамбуле, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 15:04 Фото: wikipedia
Папа Римский посетил Голубую мечеть в Стамбуле в начале дня встреч с религиозными лидерами Турции, сообщает Zakon.kz.

Папа Римский Лев XIV посетил в субботу Голубую мечеть в Стамбуле, но не остановился для молитвы, поскольку начал насыщенный день встреч и литургий с религиозными лидерами Турции, а также мессы для небольшой католической общины страны, пишет ABC.

Глава управления по делам религий Диянета Турции показал Папе возвышающиеся изразцовые купола мечети XVII века и арабские надписи на ее колоннах.

"Ватикан заявил, что Лев соблюдет там "короткую минуту молчания", но, похоже, этого не произошло. Имам мечети Асгин Тунджа заявил, что пригласил Льва помолиться, поскольку мечеть – "дом Аллаха", но Папа отказался", – пишет ABC.

Позже представитель Ватикана Маттео Бруни заявил: "Папа совершил свой визит в мечеть в тишине, в духе созерцания и слушания, с глубоким уважением к этому месту и вере тех, кто собирается там на молитву".

Лев XIV, первый в истории американский Папа Римский, последовал по стопам своих предшественников, которые также совершили знаменательный визит в мечеть Султана Ахмеда, как она официально называется, в знак уважения к мусульманскому большинству Турции. Папа Римский снял обувь и прошел по покрытой ковром мечети в белых носках.

Шестидневная поездка в Турцию станет первым крупным международным испытанием для 70-летнего понтифика, избранного в мае. В городах посещения усилены меры безопасности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Турция готовится к историческому визиту Папы Римского
07:02, 27 ноября 2025
Турция готовится к историческому визиту Папы Римского
За что Папа Римский поблагодарил Токаева
17:10, 19 января 2024
За что Папа Римский поблагодарил Токаева
Папа Римский: что известно о новом понтифике
05:05, 09 мая 2025
Папа Римский: что известно о новом понтифике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: