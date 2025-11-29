Папа Римский посетил мечеть в Турции

Папа Римский посетил Голубую мечеть в Стамбуле в начале дня встреч с религиозными лидерами Турции, сообщает Zakon.kz.

Папа Римский Лев XIV посетил в субботу Голубую мечеть в Стамбуле, но не остановился для молитвы, поскольку начал насыщенный день встреч и литургий с религиозными лидерами Турции, а также мессы для небольшой католической общины страны, пишет ABC.

Глава управления по делам религий Диянета Турции показал Папе возвышающиеся изразцовые купола мечети XVII века и арабские надписи на ее колоннах.

"Ватикан заявил, что Лев соблюдет там "короткую минуту молчания", но, похоже, этого не произошло. Имам мечети Асгин Тунджа заявил, что пригласил Льва помолиться, поскольку мечеть – "дом Аллаха", но Папа отказался", – пишет ABC.

Позже представитель Ватикана Маттео Бруни заявил: "Папа совершил свой визит в мечеть в тишине, в духе созерцания и слушания, с глубоким уважением к этому месту и вере тех, кто собирается там на молитву".

Лев XIV, первый в истории американский Папа Римский, последовал по стопам своих предшественников, которые также совершили знаменательный визит в мечеть Султана Ахмеда, как она официально называется, в знак уважения к мусульманскому большинству Турции. Папа Римский снял обувь и прошел по покрытой ковром мечети в белых носках.

Шестидневная поездка в Турцию станет первым крупным международным испытанием для 70-летнего понтифика, избранного в мае. В городах посещения усилены меры безопасности.