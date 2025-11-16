#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.19
606.42
6.47
Культура и шоу-бизнес

Димаш с сестренкой появились на картинах в Берлине

Концерт Димаша , фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 03:43 Фото: dimashnews
17 ноября в галерее Erster Erster завершится выставка "JULDYZ", посвященная Димашу Кудайбергену, сообщает Zakon.kz.

Выставка проходила с 12 ноября и показала работы художника Punktgeläut, отражающие творческий путь музыканта и его влияние.

Фото: dimashnews

Посещение выставки бесплатное, а половина вырученных за продажу картин средств пойдет в благотворительный фонд "Сәби", который реализует Цели устойчивого развития ООН с акцентом на вопросы образования и окружающей среды в Казахстане.

Фото: dimashnews

Автор рисует не только самого Димаша. На выставке был представлен атмосферный портрет Раушан Кудайберген.

Фото: dimashnews

Тем временем артисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая представили в Ташкенте премьеру оперы "Хан Сұлтан. Алтын Орда".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Димашу Кудайбергену посвятили программу на национальном телевидении Кубы
09:53, 19 апреля 2023
Димашу Кудайбергену посвятили программу на национальном телевидении Кубы
Димаш Кудайберген впервые появился на телевидении Коста-Рики
11:00, 07 октября 2023
Димаш Кудайберген впервые появился на телевидении Коста-Рики
Димаш Кудайберген трогательно обратился к сестренке
19:38, 29 августа 2024
Димаш Кудайберген трогательно обратился к сестренке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: