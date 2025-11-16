Димаш с сестренкой появились на картинах в Берлине
Фото: dimashnews
17 ноября в галерее Erster Erster завершится выставка "JULDYZ", посвященная Димашу Кудайбергену, сообщает Zakon.kz.
Выставка проходила с 12 ноября и показала работы художника Punktgeläut, отражающие творческий путь музыканта и его влияние.
Фото: dimashnews
Посещение выставки бесплатное, а половина вырученных за продажу картин средств пойдет в благотворительный фонд "Сәби", который реализует Цели устойчивого развития ООН с акцентом на вопросы образования и окружающей среды в Казахстане.
Фото: dimashnews
Автор рисует не только самого Димаша. На выставке был представлен атмосферный портрет Раушан Кудайберген.
Фото: dimashnews
Тем временем артисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая представили в Ташкенте премьеру оперы "Хан Сұлтан. Алтын Орда".
