Культура и шоу-бизнес

Ларису Долину обманули при помощи фотографии "Человека-паука"

Лариса Долина, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 11:46 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Мошенники, обманувшие народную артистку России Ларису Долину, прислали ей фото "паспорта сотрудника Росфинмониторинга", где на снимке был человек, похожий на актера Тома Холланда, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в программе "Пусть говорят", где певица впервые публично высказалась о ситуации с ее квартирой.

В эфире показали документ, оформленный на некого Андрея Лукина. На фотографии действительно можно увидеть лицо, напоминающее исполнителя роли Человека-паука, пишет "РИА".

Фото: "РИА"

В ноябре 2025 года суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ "эффектом Долиной". Ряд звезд встали на сторону народной артистки России, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес. Между тем в Государственной думе рассматривают возможность награждения Долиной за вклад в борьбу с мошенничеством в сфере недвижимости.

5 декабря Долина заявила, что полностью вернет деньги покупательнице Полине Лурье.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
