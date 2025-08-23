Человек-паук: костюм Тоби Магуайра выставили на аукцион

На аукцион Propstore выставили костюм Человека-паука, который носил Тоби Магуайр в фильмах Сэма Рэйми "Человек-паук 2" и "Человек-паук 3", сообщает Zakon.kz.

Аукцион пройдет 4 сентября в формате прямой трансляции, передает аукционный дом. Костюм стартует с 50 тыс. долларов, а предварительная оценка лота составляет от 100 до 200 тыс. долларов.

Фото: propstoreauction

Костюм был создан студией Frontline Design под руководством лауреата "Оскара" Джеймса Ачесона. Он представляет собой комбинезон из спандекса со встроенными сапогами и пластиковым шлемом с набором сменных линз. Несмотря на возраст и хрупкость материалов, наряд сохранился в достойном состоянии и считается редким артефактом.

