Мир

Человек-паук: костюм Тоби Магуайра выставили на аукцион

Костюм Человека-паука выставили на аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 08:25 Фото: propstoreauction
На аукцион Propstore выставили костюм Человека-паука, который носил Тоби Магуайр в фильмах Сэма Рэйми "Человек-паук 2" и "Человек-паук 3", сообщает Zakon.kz.

Аукцион пройдет 4 сентября в формате прямой трансляции, передает аукционный дом. Костюм стартует с 50 тыс. долларов, а предварительная оценка лота составляет от 100 до 200 тыс. долларов.

Фото: propstoreauction

Костюм был создан студией Frontline Design под руководством лауреата "Оскара" Джеймса Ачесона. Он представляет собой комбинезон из спандекса со встроенными сапогами и пластиковым шлемом с набором сменных линз. Несмотря на возраст и хрупкость материалов, наряд сохранился в достойном состоянии и считается редким артефактом.

10 октября в зарубежный прокат выйдет "Поцелуй женщины-паука" с Дженнифер Лопес.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Камала Харрис нашла себе новое занятие
Мир
08:37, Сегодня
Камала Харрис нашла себе новое занятие
В Афганистане в ДТП с участием трактора и парома погибли люди
Мир
07:50, Сегодня
В Афганистане в ДТП с участием трактора и парома погибли люди
Горящий грузовик со стейками в США тушила единственная веганка в пожарной службе
Мир
07:17, Сегодня
Горящий грузовик со стейками в США тушила единственная веганка в пожарной службе
