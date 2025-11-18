Баян Алагузова и ее маленькие дочери растрогали Казнет
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер Баян Алагузова разместила в Instagram трогательный снимок со своими дочерьми Алисой и Алмой, сообщает Zakon.kz.
На фото продюсер держит малышек на коленях и нежно целует Алму, пока Алиса наблюдает за фотообъективом.
Фолловеры знаменитой мамы тепло отреагировали на публикацию:
- Будьте счастливы мои дорогие!
- Баян ханым – разумная и мудрая женщина. Пусть Аллах даст ей силы и здоровье. Наслаждайтесь радостью этих двух малышей.
- Маленькие ангелочки.
Подписчики отметили, как трогательно Баян Алагузова общается с дочерьми.
