Баян Алагузова и ее маленькие дочери растрогали Казнет

Казахстанская продюсер Баян Алагузова разместила в Instagram трогательный снимок со своими дочерьми Алисой и Алмой, сообщает Zakon.kz.

На фото продюсер держит малышек на коленях и нежно целует Алму, пока Алиса наблюдает за фотообъективом.

Фолловеры знаменитой мамы тепло отреагировали на публикацию:

Будьте счастливы мои дорогие!

Баян ханым – разумная и мудрая женщина. Пусть Аллах даст ей силы и здоровье. Наслаждайтесь радостью этих двух малышей.

Маленькие ангелочки.

Подписчики отметили, как трогательно Баян Алагузова общается с дочерьми.

