Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова и ее маленькие дочери растрогали Казнет

Казахстанская продюсер, артист, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 06:20 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер Баян Алагузова разместила в Instagram трогательный снимок со своими дочерьми Алисой и Алмой, сообщает Zakon.kz.

На фото продюсер держит малышек на коленях и нежно целует Алму, пока Алиса наблюдает за фотообъективом.

Фолловеры знаменитой мамы тепло отреагировали на публикацию:

  • Будьте счастливы мои дорогие!
  • Баян ханым – разумная и мудрая женщина. Пусть Аллах даст ей силы и здоровье. Наслаждайтесь радостью этих двух малышей.
  • Маленькие ангелочки.

Подписчики отметили, как трогательно Баян Алагузова общается с дочерьми.

Ранее сообщалось, что Динара Сатжан выложила романтические фото с мужем в путешествии.

Аксинья Титова
