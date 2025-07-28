Новая фотография младших дочерей Баян Алагузовой восхитила казахстанцев

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Сегодня, 28 июля 2025 года, известный казахстанский продюсер Баян Алагузова порадовала своих подписчиков в Instagram новой фотографией двух младших дочерей – Алисы и Алмы, сообщает Zakon.kz.

Снимок маленьких наследниц Баян и Турсена Алагузовых, сделанный в юрте, восхитил пользователей Казнета. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) Публикация стала одной из обсуждаемых. Фолловеры сошлись во мнении, что Алиса – копия мамы, а Алма – копия отца: "Принцессы".

"Турсен и Баян".

"Такие сладкие".

"Копия мама и папа".

"Маленькие Баян и Турсен".

"Алиса – Баян, Алма – папа".

"Милые малышки! Здоровья и счастья!"

"Алиса – копия папы, Алма – копия Айару".

"Никого не обидели: и на маму, и на папу похожи".

"Красивые малыши, пусть растут вам на радость".

"Действительно, одна на маму, одна на папу похожи".

"Мини-версии Баян Максатовны и Турсена Турумовича".

"Куколки! До чего сладкие! Алиса – мамина копия, Алмуся – папина!" Материал по теме 29-летняя дочь Баян Алагузовой показала годовалых сестренок Ранее сообщалось, что Баян Алагузова возглавила рейтинг самых красивых женщин Казахстана.

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