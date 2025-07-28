#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
544.87
639.02
6.88
Культура и шоу-бизнес

Новая фотография младших дочерей Баян Алагузовой восхитила казахстанцев

блогер Айсауле Бакытбек, продюсер Баян Алагузова, блогер Айару Бакытбек, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 17:49 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Сегодня, 28 июля 2025 года, известный казахстанский продюсер Баян Алагузова порадовала своих подписчиков в Instagram новой фотографией двух младших дочерей – Алисы и Алмы, сообщает Zakon.kz.

Снимок маленьких наследниц Баян и Турсена Алагузовых, сделанный в юрте, восхитил пользователей Казнета.

Публикация стала одной из обсуждаемых. Фолловеры сошлись во мнении, что Алиса – копия мамы, а Алма – копия отца:

  • "Принцессы".
  • "Турсен и Баян".
  • "Такие сладкие".
  • "Копия мама и папа".
  • "Маленькие Баян и Турсен".
  • "Алиса – Баян, Алма – папа".
  • "Милые малышки! Здоровья и счастья!"
  • "Алиса – копия папы, Алма – копия Айару".
  • "Никого не обидели: и на маму, и на папу похожи".
  • "Красивые малыши, пусть растут вам на радость".
  • "Действительно, одна на маму, одна на папу похожи".
  • "Мини-версии Баян Максатовны и Турсена Турумовича".
  • "Куколки! До чего сладкие! Алиса – мамина копия, Алмуся – папина!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 17:49
29-летняя дочь Баян Алагузовой показала годовалых сестренок

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова возглавила рейтинг самых красивых женщин Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Группа "Hassak" завоевала Гран-при III Международного циркового фестиваля в Алматы с рекордным трюком
Культура и шоу-бизнес
16:21, Сегодня
Группа "Hassak" завоевала Гран-при III Международного циркового фестиваля в Алматы с рекордным трюком
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: