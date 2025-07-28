Новая фотография младших дочерей Баян Алагузовой восхитила казахстанцев
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Сегодня, 28 июля 2025 года, известный казахстанский продюсер Баян Алагузова порадовала своих подписчиков в Instagram новой фотографией двух младших дочерей – Алисы и Алмы, сообщает Zakon.kz.
Снимок маленьких наследниц Баян и Турсена Алагузовых, сделанный в юрте, восхитил пользователей Казнета.
Публикация стала одной из обсуждаемых. Фолловеры сошлись во мнении, что Алиса – копия мамы, а Алма – копия отца:
- "Принцессы".
- "Турсен и Баян".
- "Такие сладкие".
- "Копия мама и папа".
- "Маленькие Баян и Турсен".
- "Алиса – Баян, Алма – папа".
- "Милые малышки! Здоровья и счастья!"
- "Алиса – копия папы, Алма – копия Айару".
- "Никого не обидели: и на маму, и на папу похожи".
- "Красивые малыши, пусть растут вам на радость".
- "Действительно, одна на маму, одна на папу похожи".
- "Мини-версии Баян Максатовны и Турсена Турумовича".
- "Куколки! До чего сладкие! Алиса – мамина копия, Алмуся – папина!"
Материал по теме
29-летняя дочь Баян Алагузовой показала годовалых сестренок
Ранее сообщалось, что Баян Алагузова возглавила рейтинг самых красивых женщин Казахстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript