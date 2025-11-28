#АЭС в Казахстане
Мир

Три монахини прославились в Австрии из-за побега из дома престарелых

монахини прославились в Австрии, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 20:52 Фото: Instagram/nonnen_goldenstein
Сестры Бернадетт, Рита и Регина – всем им за 80 лет – сбежали из дома престарелых в Австрии и вернулись в родной монастырь, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще в сентябре. Но разрешения вернуться им не давали больше месяца. История распространилась в соцсетях, вызвав в обществе резонанс. И вот, по информации Bild, бабушкам в итоге разрешили жить в монастыре в замке Гольденштайн под Зальцбургом на постоянной основе.

Отмечается, что директор монастыря Маркус Грасль лично сообщил монахиням радостную новость. По его словам, здание будет адаптировано под нужды пожилых людей, а забота о сестрах будет обеспечена.

Однако решение сопровождается условиями: монахиням предстоит жить в режиме "клуатры" – то есть монастырь будет закрыт для посторонних, кроме необходимых служб и персонала.

Ранее сообщалось, что известную певицу задушили в доме престарелых.

