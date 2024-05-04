Детали новых приключений Лары Крофт раскрыли разработчики игры

Следующая часть игры в серии Tomb Raider про Лару Крофт будет в открытом мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Insider-Gaming, предыдущие части франшизы предлагали исследовать обширные, но "коридорные" локации. Новая часть обещает свободу передвижения по экзотическим просторам Индии, включая возможность использования мотоцикла и других транспортных средств. Кроме того, Лара Крофт по ходу игры даже выполнит парашютный прыжок.

Между тем, разработчики пока не раскрыли точную дату выхода игры.

"Стихийное бедствие обрушилось на северную Индию, обнажив руины и артефакты древнего императора Ашоки. Лара стратегически сражается с Обществом Расхитителей Гробниц и другими соперниками в борьбе за эти могущественные реликвии", – приводит издание предполагаемый синопсис проекта.

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