Вышел новый постер продолжения фильма "Бриджертоны"

На днях Netflix опубликовал новый постер второй части четвертого сезона "Бриджертонов", сообщает Zakon.kz.

На постере изображена Софи Бэк на фоне нелюбимого родного дома. На нее косо смотрят мачеха и двое сестер.

Do give a warm welcome to Bridgerton House's new neighbors. This author has to wonder what consequences this may have for Miss Sophie Baek next door... pic.twitter.com/a09h7NvGAQ — Bridgerton (@bridgerton) February 16, 2026

Четвертый сезон концентрируется на фигуре второго по старшинству сына в семье Бенедикта. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк. Герои фильма влюбляются друг в друга, несмотря на социальный мезальянс.

Фото: Х/bridgerton

Первые четыре эпизода сезона вышли 29 января. Оставшиеся появятся на стриминговом сервисе 26 февраля.

Также в конце февраля на телеканале ABC и в стриминговом сервисе Hulu выйдет первая серия перезапуска "Клиники", а в России готовятся к приезду Бурака Озчивита.