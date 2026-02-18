#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Вышел новый постер продолжения фильма "Бриджертоны"

Новый постер Бриджертонов, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 05:30 Фото: Х/bridgerton
На днях Netflix опубликовал новый постер второй части четвертого сезона "Бриджертонов", сообщает Zakon.kz.

На постере изображена Софи Бэк на фоне нелюбимого родного дома. На нее косо смотрят мачеха и двое сестер.

Четвертый сезон концентрируется на фигуре второго по старшинству сына в семье Бенедикта. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк. Герои фильма влюбляются друг в друга, несмотря на социальный мезальянс.

Фото: Х/bridgerton

Первые четыре эпизода сезона вышли 29 января. Оставшиеся появятся на стриминговом сервисе 26 февраля.

Также в конце февраля на телеканале ABC и в стриминговом сервисе Hulu выйдет первая серия перезапуска "Клиники", а в России готовятся к приезду Бурака Озчивита.

Фото Алия Абди
Алия Абди
