Звезда "Слова пацана" устроил дебош в ресторане

Актер Никита Кологривый попал на видео во время драки в реcторане в Новосибирске, сообщает Zakon.kz.

Это случилось в ночь на 19 марта.

"Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил", – рассказали изданию "Абзац" сотрудники заведения.

Как выяснилось, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" подошел к уже завершившей смену сотруднице ресторана и лег к ней на колени, начав склонять к близости. Девушка стала сопротивляться, и тогда Кологривый укусил ее за ногу.

Издание также опубликовало видео из ресторана, на котором запечатлено, как "Кощей" кидается на мужчин, находящихся в ресторане.

Агент Никиты Кологривого позже прокомментировала случившееся.

"Все недопонимания уладили по обоюдному решению сторон, это очередная придуманная и раздутая история", – заявила агент.

Однако стало известно, что сотрудники заведения все же подали заявление на актера. СМИ сообщают, что Кологривого задержали.

По данным telegram-канала Shot, актера отправили в спецприемник. Там он будет ждать суда, который состоится 21 марта. По статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве, Никите грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Премьера сериала режиссера Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" о криминальных группировках Татарстана 1980-х состоялась 9 ноября 2023 года. Проект вызвал общественное возмущение – некоторым показалось, что он подает дурной пример подрастающему поколению.

4 февраля режиссер Жора Крыжовников сообщил, что сериал будет продлен на второй сезон.