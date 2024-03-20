Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Звезда "Слова пацана" устроил дебош в ресторане

Актер Никита Кологривый попал на видео во время драки в реcторане в Новосибирске, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 15:15 Фото: instagram/n.kologrivyy
Актер Никита Кологривый попал на видео во время драки в реcторане в Новосибирске, сообщает Zakon.kz.

Это случилось в ночь на 19 марта.

"Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил", – рассказали изданию "Абзац" сотрудники заведения.

Как выяснилось, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" подошел к уже завершившей смену сотруднице ресторана и лег к ней на колени, начав склонять к близости. Девушка стала сопротивляться, и тогда Кологривый укусил ее за ногу.

Издание также опубликовало видео из ресторана, на котором запечатлено, как "Кощей" кидается на мужчин, находящихся в ресторане.

Агент Никиты Кологривого позже прокомментировала случившееся.

"Все недопонимания уладили по обоюдному решению сторон, это очередная придуманная и раздутая история", – заявила агент.

Однако стало известно, что сотрудники заведения все же подали заявление на актера. СМИ сообщают, что Кологривого задержали.

По данным telegram-канала Shot, актера отправили в спецприемник. Там он будет ждать суда, который состоится 21 марта. По статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве, Никите грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Премьера сериала режиссера Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" о криминальных группировках Татарстана 1980-х состоялась 9 ноября 2023 года. Проект вызвал общественное возмущение – некоторым показалось, что он подает дурной пример подрастающему поколению.

4 февраля режиссер Жора Крыжовников сообщил, что сериал будет продлен на второй сезон.

Читайте также

Женщина
В Финляндии отпраздновали День равноправия
Израиль
В Израиле обнаружили тайную систему тоннелей, в которых возможно скрывались участники восстания против римлян
крокодил напал на дрессировщика в ЮАР
Крокодил напал на дрессировщика во время представления в ЮАР
Ирина Капитанова
Россия Новосибирск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: