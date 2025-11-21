#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.66
597.44
6.56
Мир

Убийство и расчленение рэпера Картрайта: его жена признана виновной

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 19:12 Фото: Zakon.kz
Суд Санкт-Петербурга 21 ноября приговорил Марину Кохал к 12,5 года колонии общего режима по делу об убийстве ее супруга, рэпера Картрайта (Александра Юшко), сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Кохал признали виновной по статье 105 УК РФ ("Убийство"). По материалам дела, артист был найден расчлененным в своей квартире 30 июля 2020 года. Следствие установило, что женщина ввела мужу смертельную дозу препарата, содержащего инсулин, после чего он скончался. Затем, чтобы скрыть следы произошедшего, она в течение четырех дней разделывала его тело. Часть внутренних органов так и не удалось обнаружить.

Обвиняемая вину отрицала. Она утверждала, что обнаружила супруга мертвым после передозировки и решила инсценировать его исчезновение, чтобы якобы сохранить его репутацию. Именно этим, по словам Кохал, объяснялись ее дальнейшие действия.

Ранее сообщалось о другом расследовании. Американский рэпер D4vd, известный как Дэвид Энтони Берк, стал подозреваемым в убийстве 15-летней Селесты Ривас Эрнандес из Лейк-Элсинора. Ее тело нашли в багажнике Tesla артиста в сентябре.  

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Точка в деле об убийстве Игоря Талькова: суд огласил приговор спустя 34 года
13:42, 23 апреля 2025
Точка в деле об убийстве Игоря Талькова: суд огласил приговор спустя 34 года
16 человек получили сроки за двойное убийство в ночном клубе в Актобе
17:40, 21 ноября 2023
16 человек получили сроки за двойное убийство в ночном клубе в Актобе
Суд планирует рассмотреть дело об убийстве Игоря Талькова без обвиняемого
19:14, 14 июня 2024
Суд планирует рассмотреть дело об убийстве Игоря Талькова без обвиняемого
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: