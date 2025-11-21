Убийство и расчленение рэпера Картрайта: его жена признана виновной

Суд Санкт-Петербурга 21 ноября приговорил Марину Кохал к 12,5 года колонии общего режима по делу об убийстве ее супруга, рэпера Картрайта (Александра Юшко), сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Кохал признали виновной по статье 105 УК РФ ("Убийство"). По материалам дела, артист был найден расчлененным в своей квартире 30 июля 2020 года. Следствие установило, что женщина ввела мужу смертельную дозу препарата, содержащего инсулин, после чего он скончался. Затем, чтобы скрыть следы произошедшего, она в течение четырех дней разделывала его тело. Часть внутренних органов так и не удалось обнаружить.

Обвиняемая вину отрицала. Она утверждала, что обнаружила супруга мертвым после передозировки и решила инсценировать его исчезновение, чтобы якобы сохранить его репутацию. Именно этим, по словам Кохал, объяснялись ее дальнейшие действия.

