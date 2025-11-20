Игоря Крутого просят изменить формат легендарной "Песни года" и вернуть Софию Ротару

Музыкальный фестиваль "Песня года" достаточно долгожданный и любимый как зрителями, так и артистами. Каким образом торжественный концерт приобрел широкую популярность, рассказал народный артист России Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

По словам маэстро, сложилась домашняя атмосфера.

"После встречи Нового года в каждой семье, проснувшись, садятся под мандарины и оливье и под аккомпанемент любимых песен смотреть фестиваль. Вечером уже все расходятся по гостям, ресторанам. Поэтому и выбран именно дневной эфир, что семья была вместе", – уточнил Крутой.

Комментаторы живо отозвались на публикацию, подчеркнув, что не пропускают показы. Кто-то, впрочем, считает, что времена популярности уже прошли и просят вернуть Софию Ротару.

Так одна из подписчиц обратилась с просьбой к Крутому:

"Хочется видеть на песне года новые талантливые лица с хорошими песнями и музыкой!"

Артист не прошел стороной и заявил, что вся команда каждый год старается.

Фестивалю "Песня года" в 2025 году исполнится 54 года. Изначально это был ежегодный советский телефестиваль, который стал главной площадкой для репрезентации советской музыкальной эстрады. Сегодня он продолжает оставаться одним из самых долгожданных музыкальных событий года в России.

