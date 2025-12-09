#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Культура и шоу-бизнес

"Жизнь удалась!": Игорь Крутой рассказал о мини-путешествии с Игорем Николаевым

Игорь Крутой и Игорь Николаев, музыканты, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 13:19 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Народный артист России Игорь Крутой рассказал о поездке в Санкт-Петербург в компании своего лучшего друга Игоря Николаева, сообщает Zakon.kz.

Музыкант назвал время, проведенное с другом, незабываемым.

"Почти два незабываемых дня мы провели с Игорьком Николаевым, уехав на "Сапсане" в Питер… Проговорили всю дорогу, любовались городом-музеем, а вечером выступали в Ледовом дворце. В зале царила необыкновенная атмосфера, был полный аншлаг, нас с Игорьком здорово принимали… Закончилось шоу моим "Ангелом-хранителем" на стихи Николаева и… зал весь встал – об этом можно было только мечтать! Потом был легкий банкет, и после мы опять с Игорьком сидели в "Сапсане", но уже в обратном направлении. А прибыв в Москву, сошлись на том, что жизнь наша удалась, и разъехались каждый по своим делам…" – подробно описал мини-путешествие пианист.

Фото: Instagram/igor_nikolaev_music

Комментаторы в очередной раз признались, что с упоением читают тексты Крутого и слушают дуэт исполнителей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 13:19
Игорь Крутой рассказал о поддержке семьи Игоря Николаева

Не так давно казахстанцы благодарили Игоря Крутого за новый хит для музыканта из Казахстана Александра Лима, более известного как Alex Lim.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Игорь Крутой рассказал о поддержке семьи Игоря Николаева
12:41, 02 декабря 2025
Игорь Крутой рассказал о поддержке семьи Игоря Николаева
Игорю Николаеву провели операцию на сердце
03:50, 02 февраля 2023
Игорю Николаеву провели операцию на сердце
Игорь Крутой рассказал, как Дима Билан довел его до "мурашек"
15:11, 07 октября 2024
Игорь Крутой рассказал, как Дима Билан довел его до "мурашек"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: