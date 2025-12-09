"Жизнь удалась!": Игорь Крутой рассказал о мини-путешествии с Игорем Николаевым

Народный артист России Игорь Крутой рассказал о поездке в Санкт-Петербург в компании своего лучшего друга Игоря Николаева, сообщает Zakon.kz.

Музыкант назвал время, проведенное с другом, незабываемым.

"Почти два незабываемых дня мы провели с Игорьком Николаевым, уехав на "Сапсане" в Питер… Проговорили всю дорогу, любовались городом-музеем, а вечером выступали в Ледовом дворце. В зале царила необыкновенная атмосфера, был полный аншлаг, нас с Игорьком здорово принимали… Закончилось шоу моим "Ангелом-хранителем" на стихи Николаева и… зал весь встал – об этом можно было только мечтать! Потом был легкий банкет, и после мы опять с Игорьком сидели в "Сапсане", но уже в обратном направлении. А прибыв в Москву, сошлись на том, что жизнь наша удалась, и разъехались каждый по своим делам…" – подробно описал мини-путешествие пианист.

Фото: Instagram/igor_nikolaev_music

Комментаторы в очередной раз признались, что с упоением читают тексты Крутого и слушают дуэт исполнителей.

Не так давно казахстанцы благодарили Игоря Крутого за новый хит для музыканта из Казахстана Александра Лима, более известного как Alex Lim.