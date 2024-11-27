Отвлекал себя от боли после операции: Игорь Крутой раскрыл историю написания песни "Мой друг"

Популярный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой 9 декабря 2024 года рассказал непростую историю создания совместной с певцом Игорем Николаевым песни "Мой друг", сообщает Zakon.kz.

В Instagram 70-летний композитор опубликовал новое звучание песни "Мой друг" (муз. И. Крутой, ст. И. Николаев) в исполнении заслуженного артиста РФ Леонида Агутина.

"Я уже много раз рассказывал, как сочинял мелодию будущей песни "Мой друг", отвлекая себя от боли после операции, как пришел меня проведать Игорёк Николаев и написал эти щемящие стихи… Записанный нами с Николаевым дуэт получился с грустинкой, радоваться особо было нечему, слава Богу, что выжил", – написал Игорь Крутой под публикацией.

Он уточнил, что с написания этой песни и ее записи прошло 24 года.

"И вот при подготовке к моему юбилейному шоу позвонил Лёнечка Агутин и спросил: "Ты, наверное, "Мой друг" отдал уже кому-то петь, я бы спел…" Я настолько обрадовался, что в ту же секунду, не думая, ответил утвердительно, зная на 100%, что Агутин не повторится, а сделает свою, ни на кого не похожую версию, и это будет очень свежо, светлее, жизнерадостнее и оригинально… Так все и оказалось, и я с превеликим удовольствием представляю вам, мои дорогие подписчики, нашу с И. Николаевым песню "Мой друг" в версии гениального Л. Агутина…", – заключил Игорь Крутой.

Поклонникам версия Агутина тоже очень понравилась, некоторые из них даже прослезились:

"Это было невероятно".

"Лучшие на одной сцене!"

"Очень хорошо спел. И песня шикарная".

"Прекрасная песня, отличное исполнение".

"До слез... Спасибо, пронизывающая песня".

"Гениальный композитор. Все песни и все хиты. Легкие, красивые, что хочется всегда их слушать".

"В этой песне столько же смысла, сколько длится ваша дружба, она – вечная! Леонид Агутин – талантливый человек от Бога".

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