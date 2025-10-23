#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Я тихо плакала: Баян Алагузова честно рассказала о семейных скандалах с мужем

Баян Алагузова, Турсен Алагузов, семья, скандалы , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 00:38 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова призналась, что за десять лет совместной жизни с супругом у них практически не было ссор, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в подкасте "Умные люди" с Асель Кожаковой на YouTube.

"У нас вообще не бывает скандалов. Вообще. Как бы это странно ни звучало, мой супруг очень миролюбивый, и я очень миролюбивая", – сказала Алагузова.

По ее словам, за десять лет она может вспомнить лишь два случая, которые сама сочла скандалами.

"Это была истерика с моей стороны. Я тихо плакала, и для меня это была истерика. С его стороны скандала не было", – добавила она.

Продюсер подчеркнула, что старается избегать конфликтов и всегда продумывает последствия своих слов.

"Я обхожу на десять шагов вперед. Я вымеряю: если я скажу так, будет вот так. Поэтому у меня вообще ни с кем не бывает конфликтов", – отметила Алагузова.

Она также заявила, что нередко становится объектом нападок в публичном пространстве: "Обязательно назвав мою фамилию, человек становится известным. Всегда нападают на меня первыми. Я могу промолчать десять раз, могу промолчать двадцать раз, но на двадцать первый – не могу".

А ранее сообщалось, что Катя Лель заявила, что видела НЛО в центре Москвы и предоставила доказательства.

Айсулу Омарова
