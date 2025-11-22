#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.66
597.44
6.56
Культура и шоу-бизнес

Составили рейтинг лучших фильмов о монстрах

Фильмы о монстрах, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 05:00 Фото: britannica
Журналист Джереми Уркхарт составил для Collider рейтинг из 10 самых пугающих хорроров о монстрах, снятых в XX веке, сообщает Zakon.kz.

Издание отмечает, что не все картины о монстрах – это обязательно ужастики. Но его подборка из 10 фильмов сильнее всего вызывают ощущение тревоги и угрозы, оставаясь актуальными и пугающими даже спустя годы.

Список возглавило "Нечто" Джона Карпентера с Куртом Расселлом в главной роли. В этом хорроре полярники сталкиваются с инопланетным существом, которое убивает людей и принимает их облик. Collider отметил "шокирующую визуальную составляющую фильма", назвав его мастерским сочетанием научной фантастики и хоррора.

На втором месте "Челюсти" Стивена Спилберга, который благодаря напряженности и атмосфере "считается почти идеалом жанра".

Замыкает тройку оригинальная "Годзилла", снятая в 1954 году японским режиссером Исиро Хондой.

"Этот фильм заложил основы всей франшизы и остается важной культурной аллегорией опасностей ядерной эры", – считает Уркхарт.

Всего в топ-10 фильмов сразу четыре принадлежат серии о "Годзилле". Полностью рейтинг выглядит так:

  1. "Нечто" ("The Thing", 1982);
  2. "Челюсти" ("Jaws", 1975);
  3. "Годзилла" ("Gojira", 1954);
  4. "Американский оборотень в Лондоне" ("An American Werewolf in London", 1981);
  5. "Годзилла против Разрушителя" ("Godzilla vs. Destoroyah", 1995);
  6. "Чужой" ("Alien", 1979);
  7. "Муха" ("The Fly", 1986);
  8. "Годзилла против Хедоры" ("Godzilla vs. Hedorah", 1971);
  9. "Вой" ("The Howling", 1981);
  10. "Годзилла против Биолланте" ("Godzilla vs. Biollante", 1989).

Также стало известно, что 17-летняя дебютантка Кэтрин Лагайя исполнила главную роль в игровом ремейке "Моаны".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Ученые оценили правдоподобность монстров франшизы "Чужой"
21:16, 12 сентября 2025
Ученые оценили правдоподобность монстров франшизы "Чужой"
100 лучших фильмов первой декады XXI века назвали критики
01:59, 13 августа 2024
100 лучших фильмов первой декады XXI века назвали критики
Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных чемпионатов в мире
00:44, 26 октября 2023
Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных чемпионатов в мире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: