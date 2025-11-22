Составили рейтинг лучших фильмов о монстрах

Журналист Джереми Уркхарт составил для Collider рейтинг из 10 самых пугающих хорроров о монстрах, снятых в XX веке, сообщает Zakon.kz.

Издание отмечает, что не все картины о монстрах – это обязательно ужастики. Но его подборка из 10 фильмов сильнее всего вызывают ощущение тревоги и угрозы, оставаясь актуальными и пугающими даже спустя годы.

Список возглавило "Нечто" Джона Карпентера с Куртом Расселлом в главной роли. В этом хорроре полярники сталкиваются с инопланетным существом, которое убивает людей и принимает их облик. Collider отметил "шокирующую визуальную составляющую фильма", назвав его мастерским сочетанием научной фантастики и хоррора.

На втором месте "Челюсти" Стивена Спилберга, который благодаря напряженности и атмосфере "считается почти идеалом жанра".

Замыкает тройку оригинальная "Годзилла", снятая в 1954 году японским режиссером Исиро Хондой.

"Этот фильм заложил основы всей франшизы и остается важной культурной аллегорией опасностей ядерной эры", – считает Уркхарт.

Всего в топ-10 фильмов сразу четыре принадлежат серии о "Годзилле". Полностью рейтинг выглядит так:

"Нечто" ("The Thing", 1982); "Челюсти" ("Jaws", 1975); "Годзилла" ("Gojira", 1954); "Американский оборотень в Лондоне" ("An American Werewolf in London", 1981); "Годзилла против Разрушителя" ("Godzilla vs. Destoroyah", 1995); "Чужой" ("Alien", 1979); "Муха" ("The Fly", 1986); "Годзилла против Хедоры" ("Godzilla vs. Hedorah", 1971); "Вой" ("The Howling", 1981); "Годзилла против Биолланте" ("Godzilla vs. Biollante", 1989).

