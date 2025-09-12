Ученые оценили правдоподобность монстров франшизы "Чужой"

Ученые решили проверить, насколько правдоподобны новые монстры из сериала "Чужой: Земля", проанализировав существ с точки зрения физики, биологии и эволюции – и составили рейтинг реалистичности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Conversation, на первом месте оказалась гигантская клещеподобная тварь, высасывающая литры крови из жертв. Эксперты считают, что такое поведение вполне возможно, так как на Земле существуют похожие паразиты, а смертельный исход у жертвы в сериале можно объяснить быстрой потерей крови и действием антикоагулянтов.

На втором месте оказалась загадочная сфера D. plumbicare – гибрид растения и хищника. Ученые отмечают, что ее почти шарообразная форма непрактична для фотосинтеза, но комбинация фотосинтеза и хищничества теоретически могла бы существовать в виде симбиоза.

На третьей позиции оказался осьминог-паразит Trypanohyncha ocellus, заменяющий глаз и подключающийся к мозгу хозяина. На Земле тоже есть паразиты, управляющие поведением животных, но такой уровень интеллекта и мобильности выглядит чрезмерным.

Отмечается, что далее идет муха, питающаяся металлом. В природе микроорганизмы действительно способны "есть" железо и другие металлы, но для крупного летающего существа это крайне маловероятный источник энергии.

Последнее место в рейтинге занял культовый ксеноморф – самый любимый, но наименее правдоподобный. Его невероятно быстрый рост, по расчетам ученых, требует колоссальных объемов пищи, которых просто не хватило бы в экосистеме.

Ранее ученые ответили, что будет, если сутки на Земле сократятся до двух часов.