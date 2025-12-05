Индийский малыш стал самым юным шахматистом в рейтинге ФИДЕ

Трехлетний индийский шахматист Сарвагья Сингх Кушваха вошел в историю, став самым юным игроком, попавшим в рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает Zakon.kz.

На момент достижения рекорда мальчику было три года, семь месяцев и 20 дней. Он всего лишь на месяц моложе предыдущего рекордсмена из Индии Аниша Саркару. Об этом пишет ETV Bharat.

Как выяснилось, Кушваха начал заниматься шахматами всего полгода назад.

"Он так быстро освоил правила игры, что мы решили продолжить обучение. Наняли тренера и организовали индивидуальные занятия", – рассказал его отец Сиддхарт Сингх Кушваха.

Несмотря на юный возраст, Сарвагья успел поучаствовать в нескольких турнирах в Индии и даже обыграть взрослых игроков, что и позволило ему впервые попасть в рейтинг ФИДЕ.

На данный момент Кушваха имеет рейтинг в 1572 очка в быстрых шахматах. Лидером является 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2824). Карлсен также остается самым молодым шахматистом, возглавившим официальный рейтинг FIDE (в возрасте 19 лет и один месяц).



Ранее мы сообщали, что глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами чемпионатов мира по шахматам.