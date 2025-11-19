#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

17-летняя дебютантка сыграла главную роль в фильме "Моана"

Моана, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 07:50 Фото: Instagram/catherinelagaaia
17-летняя дебютантка Кэтрин Лагайя исполнила главную роль в игровом ремейке "Моаны", сообщает Zakon.kz.

Действие "Моаны" происходит две тысячи лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. По пути она знакомится с полубогом Мауи. Вместе им предстоит переплыть весь океан и столкнуться лицом к лицу с морскими чудовищами.

Могущественного полубога Мауи, как и в оригинальном мультфильме 2016 года, вновь играет Дуэйн Джонсон. Фильм выйдет в зарубежный прокат 10 июля 2026 года.

Мультфильм о Ларе Крофт также получил продолжение.

Фото Алия Абди
Алия Абди
