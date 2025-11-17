#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
Культура и шоу-бизнес

Лолита объявила себя тарелочницей

Лолита Милявская, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 19:00 Фото: instagram/lolitamilyavskaya
Певица Лолита Милявская с присущей ей самоиронией объявила себя "тарелочницей" и призвала всех не мучить себя диетами, а наслаждаться вкусной едой без угрызений совести, сообщает Zakon.kz.

Артистка с абсолютной искренностью и фирменной самоиронией представилась: "Вас приветствует тарелочница Лолита Милявская!" в своем Instagram.

Лолита призналась, что весь день ела все подряд: успела "уничтожить" четыре круассана, а на ночь с удовольствием "навернула макарон". Но вместо раскаяния полный дзен и философия наслаждения жизнью.

"Целый день ем все, что помещается в желудок. Ешьте все – и будете в 62 не париться и ходить в комбинезонах", – заявила певица.

Ранее мы сообщали о пользе и вреде фитнес-батончиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Лолита поделилась с поклонниками редким снимком из детства
19:27, 02 сентября 2024
Лолита поделилась с поклонниками редким снимком из детства
Лолита Милявская рассказала, что "стала прикладываться к бутылке"
17:38, 23 февраля 2025
Лолита Милявская рассказала, что "стала прикладываться к бутылке"
Лолита Милявская опубликовала редкое видео с дочерью
15:10, 18 мая 2023
Лолита Милявская опубликовала редкое видео с дочерью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: