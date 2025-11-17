Лолита объявила себя тарелочницей

Певица Лолита Милявская с присущей ей самоиронией объявила себя "тарелочницей" и призвала всех не мучить себя диетами, а наслаждаться вкусной едой без угрызений совести, сообщает Zakon.kz.

Артистка с абсолютной искренностью и фирменной самоиронией представилась: "Вас приветствует тарелочница Лолита Милявская!" в своем Instagram.

Лолита призналась, что весь день ела все подряд: успела "уничтожить" четыре круассана, а на ночь с удовольствием "навернула макарон". Но вместо раскаяния полный дзен и философия наслаждения жизнью.

"Целый день ем все, что помещается в желудок. Ешьте все – и будете в 62 не париться и ходить в комбинезонах", – заявила певица.

