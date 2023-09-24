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Специалисты рассказали, чем полезен чай

Специалисты рассказали, чем полез чай Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" перечислили ряд полезных веществ, которыми богат чай: зеленый и черный, сообщает Zakon.kz.

Как отметили специалисты, чай является источником витаминов и минералов, необходимых для здоровья человека.

В нем содержится множество полезных веществ:

  • Антиоксиданты. Помогают защитить организм от свободных радикалов, вызывающих различные заболевания.
  • Флавоноиды. Снижают уровень холестерина в крови и улучшают кровообращение.
  • Теанин. Помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение, а кофеин повышает энергию и концентрацию.

Существует множество видов чая, каждый из которых имеет свои полезные вещества:

  • Зеленый чай содержит меньше кофеина, чем черный, но больше антиоксидантов.
  • Черный чай содержит больше кофеина, чем зеленый, но меньше антиоксидантов.
  • Белый чай содержит меньше кофеина и больше антиоксидантов, чем зеленый и черный.

Улун содержит как кофеин, так и антиоксиданты. Имеет самые разные оттенки вкуса – в зависимости от того, к какому виду принадлежит.

Чай может помочь снизить уровень холестерина в крови, улучшить кровообращение и защитить организм от различных заболеваний.

Однако чрезмерное употребление чая может привести к негативным последствиям, таким как бессонница, головные боли и повышенное давление.

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