Специалисты рассказали, чем полезен чай
Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" перечислили ряд полезных веществ, которыми богат чай: зеленый и черный, сообщает Zakon.kz.
Как отметили специалисты, чай является источником витаминов и минералов, необходимых для здоровья человека.
В нем содержится множество полезных веществ:
- Антиоксиданты. Помогают защитить организм от свободных радикалов, вызывающих различные заболевания.
- Флавоноиды. Снижают уровень холестерина в крови и улучшают кровообращение.
- Теанин. Помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение, а кофеин повышает энергию и концентрацию.
Существует множество видов чая, каждый из которых имеет свои полезные вещества:
- Зеленый чай содержит меньше кофеина, чем черный, но больше антиоксидантов.
- Черный чай содержит больше кофеина, чем зеленый, но меньше антиоксидантов.
- Белый чай содержит меньше кофеина и больше антиоксидантов, чем зеленый и черный.
Улун содержит как кофеин, так и антиоксиданты. Имеет самые разные оттенки вкуса – в зависимости от того, к какому виду принадлежит.
Чай может помочь снизить уровень холестерина в крови, улучшить кровообращение и защитить организм от различных заболеваний.
Однако чрезмерное употребление чая может привести к негативным последствиям, таким как бессонница, головные боли и повышенное давление.
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