Игорь Крутой сообщил радостную новость про восходящую звезду из Казахстана

Композитор Игорь Крутой анонсировал выход новой совместной песни с победителем конкурса "Новая волна 2025", казахстанским певцом Александром Лимом, сообщает Zakon.kz.

Фрагмент новой композиции он опубликовал 22 ноября на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья, рад, что нашу с Алексом песню "Вокзал" (муз.И.Крутой, ст.Л.Гринкевич) вы приняли так тепло. Сегодня вашему вниманию фрагмент нашей новой песни "Отпусти меня (муз. И.Крутой, ст. Ю.Кадышева), релиз которой состоится уже 28-го ноября", – написал Крутой под постом.

Публикация набрала множество лайков и восторженных комментариев.

Как хорошо, что вы друг друга нашли. И мы теперь наслаждаемся самыми красивыми и душевными песнями! Игорь Яковлевич, как же это красиво!

Как же это красиво! Вы уникальный творец красоты. Саша Лим с этим уникальным тембром, чувственным исполнением умножает многократно красоту песни, и получается что-то невероятное. Магия какая-то!

Игорь Яковлевич песня просто огонь, классная.

А ранее Ерке Есмахан растрогала Казнет семейными фото.