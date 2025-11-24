Казахстанский тенор покорил кастинг одной из топовых оперных сцен планеты

Солист театра "Астана Опера" Нурсултан Ануарбек успешно прошел три этапа прослушивания и зачислен в Молодежную оперную программу Большого театра России. Обучение начнется в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации, молодежная программа, созданная в 2009 году, является одной из ведущих площадок по подготовке молодых оперных исполнителей.

Участники занимаются с вокальными коучами, дирижерами, режиссерами, изучают иностранные языки, сценическое движение и принимают участие в постановках на Исторической и Новой сценах Большого театра.

Известно, что Нурсултан Ануарбек начал творческий путь в Кызылординском музыкальном колледже им. Казангапа, затем продолжил образование в Казахском национальном университете искусств. В 2023-2024 годах он прошел обучение в Международной оперной академии Astana Opera, после чего был принят в труппу театра в качестве солиста.

Фото: gov.kz

Молодой тенор является лауреатом ряда престижных конкурсов: Гран-при Международного конкурса "Казахская Романсиада" (2024), I места на конкурсе "Caruso – De Curtis" в Италии (2023) и Московском международном конкурсе русского романса (2024). В феврале этого года он участвовал в мастер-классах Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.