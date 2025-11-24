Казахстанский тенор покорил кастинг одной из топовых оперных сцен планеты
По данным пресс-службы Министерства культуры и информации, молодежная программа, созданная в 2009 году, является одной из ведущих площадок по подготовке молодых оперных исполнителей.
Участники занимаются с вокальными коучами, дирижерами, режиссерами, изучают иностранные языки, сценическое движение и принимают участие в постановках на Исторической и Новой сценах Большого театра.
Известно, что Нурсултан Ануарбек начал творческий путь в Кызылординском музыкальном колледже им. Казангапа, затем продолжил образование в Казахском национальном университете искусств. В 2023-2024 годах он прошел обучение в Международной оперной академии Astana Opera, после чего был принят в труппу театра в качестве солиста.
Фото: gov.kz
Молодой тенор является лауреатом ряда престижных конкурсов: Гран-при Международного конкурса "Казахская Романсиада" (2024), I места на конкурсе "Caruso – De Curtis" в Италии (2023) и Московском международном конкурсе русского романса (2024). В феврале этого года он участвовал в мастер-классах Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
Государственный академический Большой театр России – один из крупнейших и старейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета. Комплекс зданий театра расположен в центре Москвы, на Театральной площади.