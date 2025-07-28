Казахстанская оперная певица покорила мировую сцену

Казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек заняла первое место в XI Международном оперном конкурсе CLIP 2025, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 июля, рассказали в Министерстве культуры и информации (МКИ) РК:

"Молодая исполнительница не просто одержала победу – она прошла в ключевых номинациях конкурса и стала абсолютным победителем, завоевав первую премию, приз зрительских симпатий, награду за лучший женский голос и приз музыкального критика, арт-директора и педагога Карло Майера".

Этот успех, как подчеркнули в ведомстве, стал настоящим историческим событием для казахстанской культуры, впервые в истории конкурса представительница Центральной Азии показала настолько уверенное и безоговорочное лидерство.

Фото: gov.kz

"За всю историю конкурса Айгерим Алтынбек была первой в рейтинге у всех членов жюри с самого начала конкурса – это редчайший случай, который лишь подтверждает правильность выбора публики, отдавшей ей Emotion Prize", – отметил председатель жюри конкурса Доменик Мейер.

На конкурс было подано 200 заявок со всего мира. В финал прошли только 10 исполнителей. Они приняли участие в гала-концерте в сопровождении оркестра Teatro Carlo Felice на центральной площади Портофино.

"Приз за лучший женский голос конкурса Айгерим Алтынбек вручил Фонд Ибаньеса-Аткинсона (Чили) – организация, которая занимается поиском и поддержкой молодых талантливых вокалистов по всему миру. Фонд сотрудничает с ведущими театрами и развивает собственную молодежную программу совместно с оперным театром в Сантьяго. Именно они впервые решили поддерживать неевропейскую певицу на Южноамериканском континенте, предоставив Айгерим Алтынбек профессиональную рекомендацию и приглашение к дальнейшему сотрудничеству. Это важный шаг к расширению международной карьеры казахстанской артистки за пределами Европы. Этот блестящий успех стал настоящим прорывом для всей страны. Вопреки жесточайшей конкуренции, Айгерим Алтынбек доказала, что казахстанская вокальная школа способна диктовать стандарты на крупнейших международных площадках". Пресс-служба МКИ РК

Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP) – один из самых престижных международных вокальных конкурсов, ежегодно проходящий в Портофино (Италия). Его жюри составляют ведущие импресарио, режиссеры и директора крупнейших оперных театров Европы, включая Венскую оперу, Ла Скала, Глайндборн, Метрополитен и Театр Елисейских Полей.

"Министерство культуры и информации РК поздравляет Айгерим с победой. Это достижение стало предметом гордости для всей страны и подтверждением высокого творческого потенциала Казахстана на мировой культурной арене". Пресс-служба МКИ РК

В свою очередь Айгерим Алтынбек уже успела поделиться своими эмоциями после победы.

"Хочу поделиться с вами невероятно радостной новостью! 1-е место. В Портофино, Италия, завершился международный конкурс оперных певцов – CLIP (Concorso Lirico Internazionale di Portofino). Этот конкурс собрал участников из 50 стран. Было подано более 200 заявок. На живое прослушивание пригласили 92 вокалиста, в полуфинал прошли 22, а в финал – всего 10 человек. Для меня это был особенный опыт, и я верю, что впереди – еще большие вершины. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути", – написала она в Instagram.

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О том, что Айгерим Алтынбек прошла в финал XI Международного оперного конкурса Портофино, стало известно 25 июля 2025 года.