Казахстанская оперная певица дебютировала на сцене легендарного "Ла Скала"

В Милане состоялся дебют ведущей солистки "Астана Опера", заслуженного деятеля Казахстана Айгерим Алтынбек. Она впервые выступила на сцене одного из самых известных театров мира – Ла Скала, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстан, певица исполнила две партии в новой опере "Анна А." итальянского композитора Сильвии Коласанти. Постановка имеет историческое значение для театра. Впервые за 245 лет Ла Скала заказал оперу женщине-композитору.

В спектакле Айгерим Алтынбек создала образы Нины Берберовой и Марины Цветаевой. Музыкальный материал Сильвии Коласанти дал возможность глубже передать характеры и эмоциональные линии каждой из героинь.

В ведомстве уточнили, что Айгерим Алтынбек проходит стажировку в Академии театра Ла Скала – одном из лучших мировых центров подготовки оперных исполнителей. Она является лауреатом ряда крупных международных конкурсов.

