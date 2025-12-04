#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Казахстанская оперная певица дебютировала на сцене легендарного "Ла Скала"

Айгерим Алтынбек, оркестр, Ла-Скала, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 12:32 Фото: gov.kz
В Милане состоялся дебют ведущей солистки "Астана Опера", заслуженного деятеля Казахстана Айгерим Алтынбек. Она впервые выступила на сцене одного из самых известных театров мира – Ла Скала, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстан, певица исполнила две партии в новой опере "Анна А." итальянского композитора Сильвии Коласанти. Постановка имеет историческое значение для театра. Впервые за 245 лет Ла Скала заказал оперу женщине-композитору.

В спектакле Айгерим Алтынбек создала образы Нины Берберовой и Марины Цветаевой. Музыкальный материал Сильвии Коласанти дал возможность глубже передать характеры и эмоциональные линии каждой из героинь.

В ведомстве уточнили, что Айгерим Алтынбек проходит стажировку в Академии театра Ла Скала – одном из лучших мировых центров подготовки оперных исполнителей. Она является лауреатом ряда крупных международных конкурсов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 12:32
Казахстанская оперная певица покорила мировую сцену

24 ноября мы рассказывали, что казахстанский тенор покорил кастинг одной из топовых оперных сцен планеты. Им стал солист театра "Астана Опера" Нурсултан Ануарбек.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
