В Астане мужчина раздевался прямо посреди дороги
Фото: unsplash
В Астане на видео сняли мужчину, который решил раздеться на дороге, сообщает Zakon.kz.
Кадры появились в соцсетях. Мужчина с голым торсом стоял на дороге и махал движущимся машинам, как будто призывая ехать прямо на него. Чем закончилась эта сцена, на видео не запечатлели. Но рассказали в полиции.
"В полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Жеңіс передвигается мужчина без одежды. Сотрудниками полиции мужчина задержан, доставлен в городской центр психического здоровья Астаны", – говорится в комментарии.
В Павлодаре нетрезвый мужчина рискнул жизнью, выйдя на прогулку по тонкому льду на реке Усолка. Его вовремя заметили спасатели.
