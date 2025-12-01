В Астане мужчина раздевался прямо посреди дороги

В Астане на видео сняли мужчину, который решил раздеться на дороге, сообщает Zakon.kz.

Кадры появились в соцсетях. Мужчина с голым торсом стоял на дороге и махал движущимся машинам, как будто призывая ехать прямо на него. Чем закончилась эта сцена, на видео не запечатлели. Но рассказали в полиции.

"В полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Жеңіс передвигается мужчина без одежды. Сотрудниками полиции мужчина задержан, доставлен в городской центр психического здоровья Астаны", – говорится в комментарии.

В Павлодаре нетрезвый мужчина рискнул жизнью, выйдя на прогулку по тонкому льду на реке Усолка. Его вовремя заметили спасатели.