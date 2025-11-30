Стилист предсказал тренд года: большие ридикюли набирают популярность
Фото: Telegram/Александр Рогов
Ведущий программы "Модный приговор" и стилист Александр Рогов посоветовал модницам добавить в гардероб огромный ридикюль, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он предсказал, что данный предмет обещает надолго войти в список популярных трендов.
"Еще в прошлом сезоне Coach вызвали интерес всей модной общественности к своей it-bag – огромному ридикюлю, с которым ходили в обнимку все модники мира, а теперь подобные сумки были замечены в коллекциях Celine и Chanel. Так что предсказываю – тренд будет долгоиграющим!" – написал стилист.
It-bag – мгновенно узнаваемая сумка, как правило, из премиум класса, которую носят звезды, герои фильмов и сериалов, модные блогеры и прочие.
Затем он для упрощения в выборе сделал наглядную модную подборку.
Ранее Рогов рассказал, на какие ткани сделали акцент бренды для празднования Нового года, а также выделил плюсы их выбора.
