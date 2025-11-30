#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.53
592.43
6.53
Советы

Стилист предсказал тренд года: большие ридикюли набирают популярность

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 22:01 Фото: Telegram/Александр Рогов
Ведущий программы "Модный приговор" и стилист Александр Рогов посоветовал модницам добавить в гардероб огромный ридикюль, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он предсказал, что данный предмет обещает надолго войти в список популярных трендов.

"Еще в прошлом сезоне Coach вызвали интерес всей модной общественности к своей it-bag – огромному ридикюлю, с которым ходили в обнимку все модники мира, а теперь подобные сумки были замечены в коллекциях Celine и Chanel. Так что предсказываю – тренд будет долгоиграющим!" – написал стилист.

It-bag – мгновенно узнаваемая сумка, как правило, из премиум класса, которую носят звезды, герои фильмов и сериалов, модные блогеры и прочие.

Затем он для упрощения в выборе сделал наглядную модную подборку.

Ранее Рогов рассказал, на какие ткани сделали акцент бренды для празднования Нового года, а также выделил плюсы их выбора.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Тренд от стилиста: чем можно заменить шапку в холодное время года
21:14, 12 ноября 2025
Тренд от стилиста: чем можно заменить шапку в холодное время года
Как во время жары выглядеть модно, рассказал популярный стилист
01:04, 01 августа 2025
Как во время жары выглядеть модно, рассказал популярный стилист
Стилист предложил fashion-тренд на примере сестер Олсен
20:40, 15 ноября 2025
Стилист предложил fashion-тренд на примере сестер Олсен
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: