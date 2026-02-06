#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Культура и шоу-бизнес

Николь Кидман разгромила бывшего мужа в суде

Актриса, кантри-музыкант , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 22:03 Фото: Instagram/nicolekidman
Николь Кидман и Кит Урбан окончательно согласовали условия развода, и теперь звезда рассматривает возможность воспользоваться неравноценным соглашением об опеке, чтобы вернуться в родную Австралию с дочками, сообщает Zakon.kz.

Так, 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет будут проводить 306 дней в году с матерью и всего 59 дней с отцом.

58-летний кантри-певец в панике от такой возможности, но он бессилен вмешаться, поскольку после их расставания актриса теперь сама принимает решения, заверяет RadarOnline.com со ссылкой на некий источник.

"У Николь практически полная опека над девочками, поэтому ничто не мешает ей собрать вещи и переехать с ними куда угодно", – считает собеседник издания.

Вместе с тем журналисты уточнили: в прошлом голливудская дива согласилась жить в Нэшвилле (США), столице кантри-музыки, только ради карьеры возлюбленного.

Напомним, о разрыве пары стало известно в сентябре прошлого года. СМИ сообщали, что супруги живут отдельно с начала лета. По словам источников, инициатором расставания стал Урбан, тогда как Кидман пыталась сохранить отношения. Позже появились слухи о том, что музыкант уже начал новый роман с молодой исполнительницей.

Через некоторое время Николь наконец прервала молчание и откровенно рассказала, как переживает развод после 19-летнего брака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Дочь Николь Кидман прошлась по подиуму после новостей о разводе родителей
08:50, 04 октября 2025
Дочь Николь Кидман прошлась по подиуму после новостей о разводе родителей
Николь Кидман и Кит Урбан отметили 18-ю годовщину свадьбы
08:40, 26 июня 2024
Николь Кидман и Кит Урбан отметили 18-ю годовщину свадьбы
600 тыс. долларов за каждый год трезвости: чем обернулся брачный договор для Кидман
23:18, 03 октября 2025
600 тыс. долларов за каждый год трезвости: чем обернулся брачный договор для Кидман
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: