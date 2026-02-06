Николь Кидман разгромила бывшего мужа в суде

Николь Кидман и Кит Урбан окончательно согласовали условия развода, и теперь звезда рассматривает возможность воспользоваться неравноценным соглашением об опеке, чтобы вернуться в родную Австралию с дочками, сообщает Zakon.kz.

Так, 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет будут проводить 306 дней в году с матерью и всего 59 дней с отцом.

58-летний кантри-певец в панике от такой возможности, но он бессилен вмешаться, поскольку после их расставания актриса теперь сама принимает решения, заверяет RadarOnline.com со ссылкой на некий источник.

"У Николь практически полная опека над девочками, поэтому ничто не мешает ей собрать вещи и переехать с ними куда угодно", – считает собеседник издания.

Вместе с тем журналисты уточнили: в прошлом голливудская дива согласилась жить в Нэшвилле (США), столице кантри-музыки, только ради карьеры возлюбленного.

Напомним, о разрыве пары стало известно в сентябре прошлого года. СМИ сообщали, что супруги живут отдельно с начала лета. По словам источников, инициатором расставания стал Урбан, тогда как Кидман пыталась сохранить отношения. Позже появились слухи о том, что музыкант уже начал новый роман с молодой исполнительницей.

Через некоторое время Николь наконец прервала молчание и откровенно рассказала, как переживает развод после 19-летнего брака.